Zachary Levi accompagne Tahar Rahim, Benedict Cumberbatch, Jodie Foster et Shailene Woodley dans 'Prisoner 760'

Zachary Levi ('Shazam!') A rejoint le casting de «Prisonnier 760», film basé sur des événements réels réalisé par Kevin Macdonald à partir d'un scénario écrit par Michael Bronner, producteur connu pour avoir collaboré avec Paul Greengrass sur d'autres films basés sur des événements réels tels que 'United 93', 'Green Zone: Protected District' et ' Capitaine Phillips '.

Un script qui a néanmoins été revu par la suite par Rory Haines et Sohrab Noshirvani, responsable de la 'BBC' Informer 'et que le réalisateur de' The Last King of Scotland ',' La legin del guila ',' My life now ', 'Black Sea: Dark Sea' ou les documentaires 'Marley' et 'Whitney' tournent déjà dans des endroits en Afrique du Sud.

Levi rejoint ainsi un casting qui met également en avant les noms de Benedict Cumberbatch, Jodie Foster, Shailene Woodley et Tahar Rahim, le véritable protagoniste de l'histoire dans la peau de Mohamedou Slahi, un Mauritanien de naissance qui a passé 14 ans sa vie a été détenue à Guantnamo sans être accusé ni jugé pour aucun crime.

14 ans au cours desquels il a été soumis, selon une plainte déposée dans le roman «Journal de Guantnamo», à tous les types de mauvais traitements, de torture et de harcèlement de la part des autorités américaines.

Le film est une production de 30West, Topic Studios, BBC Films, SunnyMarch, Black Sheep Pictures et Wonder Street qui présente Benedict Cumberbatch et Mohamedou Slahi parmi ses producteurs. De son côté, STX International sera responsable des ventes internationales du film, ainsi que de sa distribution dans les salles au Royaume-Uni.

Ensuite, le synopsis officiel en espagnol de «Journal de Guantnamo», le travail édité dans notre pays par Captain Swing qui inspire ce tout nouveau film, très probablement, fin 2020.

Un événement éditorial sans précédent: Le premier et le seul journal écrit par un prisonnier de Guantnamo. Mohamedou Ould Slahi a été détenu au camp de détention de Guantnamo à Cuba du 4 août 2002 au 17 octobre 2016. Pendant toutes ces années, il n'est jamais accusé d'un délit spécifique. Bien qu'un juge fédéral ait ordonné sa libération en 2010, le gouvernement américain a mis six ans à le libérer.

Trois ans après son internement, Slahi a commencé à écrire un journal manuscrit, qui décrit sa vie avant et pendant la captivité. Le résultat n'est pas simplement le récit vivant d'une privation involontaire de justice, mais un mémoire profondément personnel et effrayant, plein d'humour noir et étonnamment gentil.

Dans ses pages, il raconte les interrogatoires auxquels il a été soumis et les conditions dans lesquelles il a vécu depuis qu'il a été privé de liberté pour sa participation présumée au complot du millénaire, ainsi que la série d'accusations qui le liaient aux auteurs des attaques des 11-S. Le «Diario de Guantnamo» est donc un document d'une grande puissance émotionnelle et d'une importance historique.