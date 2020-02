Zachary Levi et Cole Sprouse joueront dans la comédie musicale “ Undercover ”

L’acteur Zachary Levi (‘Shazam!’) Et Cole Sprouse (‘Riverdale’) ont signé pour jouer les rôles principaux dans une future comédie musicale familiale pour Lionsgate intitulée ‘Undercover’. Steve Pink, directeur de “ Jacuzzi to the past ”, prend les rênes de ce projet qui, selon Levi lui-même révélé sur Instagram, possède certaines des chansons les plus emblématiques des 50 dernières années.

Dans le film Levi joue le rôle de Jack, un rockeur transformé en un père malchanceux qui, pour gagner sa vie, rejoint secrètement un groupe de couverture de mariage dirigé par l’inadapté Ben (Sprouse). Les choses vont commencer à s’améliorer pour le groupe, mais une fois que le secret de Jack est révélé, il ressent à nouveau ce qui est vraiment important dans la vie en apprenant à Ben à trouver sa propre voix en tant que talent musical.

“Comme ‘School of Rock’ et ‘Pitch Perfect’, ‘Undercover’ est un film qui unit le public à la manière dont le casting interprète des chansons familières”, a déclaré le président de Lionsgate, Nathan Kahane, dans un communiqué. “Non seulement ce sera drôle et charmant, mais ce sera formidable de voir des personnalités comme Zachary et Cole faire leur propre interprétation de tant de classiques.”

Produit par Todd Lieberman et David Hoberman de Mandeville Films, le film présente un scénario d’Amy Talkington, révisé plus tard par Jonathan Igla, Diablo Cody, Chris Hazzard et Michael Fontana. Soyez une coproduction de Lionsgate et Mandeville Films, avec Jonathan Levine et Alex Young de Mandeville en tant que producteurs exécutifs. Meredith Wieck et Aaron Edmonds superviseront le projet pour Lionsgate.

La production de «Undercover» devrait commencer en avril prochain.