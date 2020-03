Zack Snyder a publié plusieurs affiches de son “Snyder Cut”

Partager

Zack Snyder continue de parler de sa version de Justice League, qu’il a intitulée Snyder Cut. Tout en essayant d’amener Warner à donner son feu vert au projet, le réalisateur a partagé quelques affiches de son film pour que ses fans ravissent.

Zack Snyder toujours fier de son Justice League. Rappelons qu’en 2017, le réalisateur a été contraint de quitter le projet et la bande est devenue dirigée par Joss Whedon, qui a fini par être un énorme échec. C’est pourquoi les fans et les acteurs aiment Ben Affleck, ils ont commencé à faire campagne pour la Coupe Snyder enfin mis au jour.

Le dernier mouvement de Zack Snyder a préparé un concours pour la communauté des fans afin de concevoir des affiches sur leur production de Justice League, qui n’a pas encore été vu. Grâce à son profil VERO, Snyder a accroché ses quatre favoris dans lesquels il laisse voir comment le méchant derrière tout était finalement Darkseid. Le prix pour le gagnant sera un clap utilisé lors du tournage du film avec une dédicace spéciale du cinéaste lui-même. Une façon originale de faire ses fans mettent encore plus de pression sur Warner, qui pour l’instant n’est pas prêt à terminer la coupe Snyder ou à la mettre en lumière.

Une mission tout à fait impossible

Alors que Zack Snyder essayez votre version de Justice League à la lumière, il semble que Warner ait d’autres plans en tête. Le réalisateur essaie de régler son conflit avec un film qui a environ 3 ans, tout en Warner a l’intention de faire un flou et un nouveau compte, oubliez le fiasco et continuez avec votre univers DC étendu.

Bien que la récente première de Oiseaux de proie Cela n’a pas fonctionné comme prévu, le producteur continue de faire confiance à ses futurs projets. Avec Wonder Woman 1984 juste au coin, Warner se prépare également Aquaman 2, l’attendu Le batmanl’infini Le flash, le redémarrage tant attendu de The Suicide Squad, Shazam! 2 et Adam noir

