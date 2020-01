Zack Snyder dévoile une nouvelle image de Darkseid

Zack Snyder continue de montrer des images inédites de son tribunal de Justice League, il révèle aujourd’hui une nouvelle image de Darkseid

Le réalisateur Zack Snyder revient à la charge après un certain temps sans rien partager de nouveau de la Justice League Snydercut, mais un cinéaste a maintenant révélé une image de Darkseid face aux armées des hommes, des Amazones et de l’Atlantide.

Ce n’est un secret pour personne qu’Uxas / Darkseid allait apparaître envahissant la Terre il y a des milliers d’années dans la version originale de The Justice League of Zack Snyder, mais dans une tentative apparente de simplifier les choses, Joss Whedon l’a remplacé par Steppenwolf. Ce n’est pas ce que les fans voulaient voir, bien sûr, et Snyder a partagé aujourd’hui une nouvelle image du méchant emblématique de DC Comics.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Darkseid est sur le champ de bataille et lutte contre les armées des hommes, des dieux, des Amazones et des Atlantes.

Il s’agit certainement d’une version précise du méchant qui fait référence au matériel original de DC Comics et, espérons-le, Snyder révélera enfin à quoi il ressemblerait aujourd’hui. Cependant, l’équipe ne l’aurait vu qu’à travers un tube de boom, car une bataille complète aurait été enregistrée pour la suite, ce qui ne se produira évidemment pas sauf un tour inattendu.

Quant à la campagne #ReleaseTheSnyderCut, elle est toujours en cours bien qu’il n’y ait pas eu de nouvelles depuis un certain temps. Verrez-vous jamais la lumière du jour?

