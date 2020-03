Zack Snyder ne comprend pas la scène de cauchemar Batman v Superman

Le directeur de Batman v Superman: Dawn of Justice, Zack Snyder, a admis qu’il ne sait pas très bien ce qui se passe dans la scène déroutante du cauchemar apocalyptique.

Le film Batman v Superman: l’aube de la justice (2016) devait marquer une ère et changer la tendance Marvel / DC Comics. Puisqu’il avait tout pour être le film de personnage de bande dessinée le plus réussi de tous les temps: The Two Greatest Heroes Head to Head, Big Cast et Visionary Director Zack Snyder. Mais cela a mal tourné, bien qu’elle ait de nombreux fans qui la défendent à mort, la version qui a été publiée dans les salles était déroutante. Au moins, la version étendue a un peu corrigé l’histoire.

Le réalisateur n’est pas très clair qu’une scène clé se produit.

L’un des moments les plus déroutants a été que Batman a connu une vision mystérieuse dans laquelle il entrevoit un avenir sombre. Selon Zack Snyder, Batman regarde une future chronologie dans laquelle Superman avait perdu son bien-aimé Lois lane et il était devenu un tyran conquérant la Terre.

Puis, dans une tournure surprenante, Batman s’est réveillé pour voir le Flash projeter du futur dans la grotte des chauves-souris. Le sprinter lui dit que la clé est Lois Lane. Et Batman se réveille à nouveau.

Le directeur Zack Snyder a fait un commentaire en direct Batman v Superman: l’aube de la justice sur le réseau social Vero, et a admis qu’il n’était pas complètement sûr de ce qui se passait dans la scène du cauchemar apocalyptique. Comme indiqué, Bruce Wayne vous attendez que certains fichiers soient déchiffrés à ce moment-là. “Alors il … s’endort peut-être”, observe Snyder. “Je ne suis pas sûr. Cela pourrait être une conséquence du fonctionnement de Flash sur la bande cosmique et de la création d’une fissure. Cela pourrait être une combinaison de ces choses. Réellement je ne le sais pas”.

Si le réalisateur ne sait pas ce qui se passe dans cette scène, imaginez simplement les téléspectateurs qui regardent le film pour la première fois. C’est un rêve? Est-ce une prémonition? Vous rêvez à l’arrivée de Flash? Mais la rencontre avec Flash se réveille aussi…. Vous en rêvez ou est-ce réel? Un rêve dans un rêve?

Soi-disant, cette scène aurait plus de sens si elle avait été créée Justice League 2 dirigée par Zack Snyderoù les grands héros de DC Comics ferait face Darkseid. Mais cela n’arrivera jamais, nous devrons donc attendre que le réalisateur se souvienne pourquoi il a mis cette scène de cauchemar dans le film. Batman v Superman et dites-nous un jour.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.