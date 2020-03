Zack Snyder plaisante qu’il pense qu’il devrait y avoir une suite Batman v Superman

Zack Snyder a commenté en plaisantant qu’il aimerait voir une suite produite à son film de 2016 Batman v Superman: l’aube de la justice. Alors que le film a déjà techniquement connu un suivi avec Justice League en 2017, les deux ne sont connectés que dans le sens le plus lâche possible. Comme quiconque suit la saga en cours de la Justice League Snyder Cut le sait bien, le commentaire de Snyder fait également suite à plus de deux ans de bavardages et de taquineries sur les réseaux sociaux de sa part.

Lorsque Snyder a démissionné de Justice League en mai 2017, le film a subi un grand nombre de reprises qui transformeraient le film en quelque chose de complètement différent de ce que Snyder voulait. Bien que Warner Bros.ait soutenu que Justice League adhérerait à ce qu’il avait prévu, la sortie en salles du film en novembre 2017 a clairement indiqué que c’était loin d’être le cas. La campagne en cours pour la Justice League Snyder Cut émergerait alors rapidement, avec les derniers mois d’évolution la transformant en supernova.

Les commentaires de Snyder sont venus à la fin du commentaire de son directeur de diffusion en direct Vero pour Batman v Superman. Dans ses derniers commentaires sur le livestream, Snyder a déclaré: “Vous savez quoi? Je pense qu’ils devraient faire une suite à son film un jour. Ce serait incroyable. Ce serait vraiment autre chose.” Snyder a ajouté: “Je veux savoir ce qui arrive à ces gars-là. Je veux dire, ne finissent-ils pas, je ne sais pas, en former-” avec le fil coupé avant la fin de la phrase de Snyder. Naturellement, les commentaires de Snyder sont totalement synchronisés avec les taquineries qu’il a déjà faites pour son film inédit.

Depuis le début de 2018, Zack Snyder a publié de nombreuses images et storyboards inédits du film, qui ont collectivement révélé un contraste astronomique entre les deux versions de Justice League. Ceux-ci ont inclus des images de personnages supprimés du film, tels que Darkseid, ainsi que des rebondissements comme le général Swanwick révélé comme Martian Manhunter.

Plus récemment, Snyder et les acteurs et l’équipe du film se sont penchés sur ces taquineries comme jamais auparavant. Jason Momoa a battu le tambour pour sa sortie particulièrement fort, en plus de confirmer qu’il l’a vu lui-même, tandis que Ben Affleck est allé au dossier pour le soutenir dans plusieurs interviews. De plus, Snyder lui-même a également renommé le film “Justice League de Zack Snyder”, en lançant un T-shirt et un sweat à capuche via Ink aux personnes portant le titre.

Inutile de dire que Snyder est clairement très ironique avec sa blague sur le fait de vouloir voir une suite à Batman v Superman. Malgré cela, aucun projet de sortie de Justice League Snyder Cut n’a encore été annoncé par Warner Bros. Cependant, il n’a jamais été aussi clair que de nombreuses personnes à travers le monde partagent le désir de Snyder pour l’histoire de Batman v Superman à suivre.

Source: Zack Snyder via Vero