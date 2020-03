Zack Snyder révèle les détails de l’apparence secrète de Batman V Superman de Martian Manhunter

Vous ne le savez peut-être pas, mais Martian Manhunter était en fait dans Batman V Superman et Zack Snyder a révélé dimanche de nouveaux détails à ce sujet. Il a surtout volé sous le radar, mais en octobre, Snyder a partagé les story-boards d’une scène qui n’a pas fait la coupe pour Justice League où le général Calvin Swanwick (Harry Lennix) aurait été révélé comme J’onn J’onzz lui-même.

Lennix a également joué le rôle de Swanwick dans Man of Steel et Batman V Superman et selon ComicBook.com, Snyder a discuté du rôle lors d’une fête de visionnement virtuelle de Batman v Superman: Dawn of Justice dimanche.

Tout en faisant le commentaire d’un réalisateur en direct via VERO, Snyder a déclaré à propos de la performance de Lennix: «Harry Lennix fait semblant d’être un être humain mais fait un excellent travail, mais a cette relation avec Lois qui a commencé dans Man of Steel si vous suivez en quelque sorte leur relation . Harry comprend qu’il y a une relation entre Lois et Clark, qu’il sait, bien sûr, être Superman. “

Snyder a suggéré que la scène de coupure serait apparue dans sa coupe Justice League.