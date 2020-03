L’annonce surprise de Nintendo Breath of the Wild 2 a provoqué des tonnes de spéculations de la part des fans, et une théorie suggère La légende de Zelda: Twilight Princess l’antagoniste Zant pourrait revenir en tant que méchant de la suite. Les détails de la bande-annonce de la suite E3 2019 de Breath of the Wild suggèrent que le Twili Usurper King pourrait revenir dans le deuxième jeu Switch 3D Zelda de Nintendo.

Après le succès de leur premier jeu Zelda sur Switch, qui est devenu l’un des jeux Switch les plus vendus à ce jour, les développeurs de Breath of the Wild avaient tellement d’idées de contenu téléchargeable qu’ils ont décidé de les transformer en un jeu à part entière. La première bande-annonce de la suite a révélé un ton beaucoup plus sombre que le premier, montrant Link et Zelda explorant des cavernes souterraines au rythme de la musique chorale déformée. Le passage de l’au-delà lumineux et coloré de Breath of the Wild à l’une des grottes et des donjons effrayants rappelle la transition d’Ocarina of Time à Majora’s Mask et, plus pertinemment, de Wind Waker à Twilight Princess.

Peu de temps après la sortie de la bande-annonce, l’utilisateur de Reddit, ReroFunk, a souligné que sa musique, en particulier lorsqu’elle était inversée, sonne étrangement similaire à la musique qui joue après le combat final avec Zant dans Twilight Princess. Étant donné que cette musique ne joue qu’à ce moment-là dans ce jeu Zelda spécifique, l’air de la bande-annonce de Breath of the Wild 2 est étroitement lié à Zant, ce qui suggère qu’il pourrait revenir dans la suite. Épingler une théorie du méchant de Breath of the Wild 2 sur quelques notes de musique tordues n’est pas très convaincant, cependant. Heureusement, il y a plus que la musique qui pointe vers une connexion avec Zant et le Twili.

De nombreuses théories de Breath of the Wild 2 se concentrent sur les origines de la main spectrale verte dans la bande-annonce. On a vu tenir ce qui semble être un Ganondorf momifié, ainsi que sauver Link et Zelda d’une chute potentiellement mortelle. Ces faits suggèrent que c’est un allié, mais Link est également montré surmonté par une magie verte similaire, il n’est donc pas clair quelles sont les motivations de la main. Des fans comme ReroFunk pensent que la main pourrait être connectée au royaume du crépuscule, car les Twili de la princesse Twilight utilisent des magies vertes similaires. Bien que cela ne le connecte pas directement à Zant – et que la main puisse être une sorte de magie Gerudo ou Zonai, à la place – la combinaison de la magie verte et de la musique de thème Zant indique au moins une sorte de connexion Twilight Princess.

Cela peut sembler étrange pour un nouveau jeu Zelda qui n’est pas une suite directe d’avoir une continuité avec une entrée précédente spécifique de la série, mais Breath of the Wild 2 est dans une position unique pour le faire. Le placement de la chronologie de Breath of the Wild le place officiellement à la fin des trois branches de la chronologie Zelda, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de place pour le contenu des jeux plus anciens à afficher. En fait, le premier Breath of the Wild a déjà créé un précédent pour cela. Les squelettes du Grand Léviathan semblent faire référence à des jeux de chacune des trois branches de la chronologie, et il y a même deux références spécifiques à Twilight Princess: à un moment donné, Zelda mentionne les “braises incandescentes du crépuscule” et une quête du sanctuaire a des joueurs à la recherche de pièces de ce qui semble être le miroir du crépuscule de Twilight Princess. Peut-être que Link et Zelda finiront par voyager vers le royaume du crépuscule lui-même dans Breath of the Wild 2, ou peut-être que le royaume du crépuscule traversera en quelque sorte Hyrule et changera son paysage.

La légende de Zelda: Twilight Princess sorti sur Wii le 19 novembre 2006, sur GameCube le 2 décembre 2006 et en HD sur Wii U le 4 mars 2016.

