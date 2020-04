Zendaya a révélé un nouveau regard sur son personnage

Sur son réseau social, l’actrice Zendaya a partagé quelques images du personnage qu’elle incarnera dans Dune. Dans cette nouvelle version, nous la verrons donner vie à Chani.

Au cours de cette semaine, le célèbre magazine Vanity Fair a publié les premières images sur Dune. C’est la nouvelle adaptation tant attendue du roman de Frank Herbert, qui cette fois sera réalisée par le réalisateur Denis Villeneuve. Il y a beaucoup d’attentes à propos de ce film, même le fils de l’écrivain a révélé que son père serait fier de ce grand projet. Pendant, Zendaya continue d’augmenter l’anxiété des fans.

Dans ces nouvelles images, non seulement le monde a été introduit dans cette histoire incroyable, mais les premières approches de différents personnages ont également été révélées. L’un d’eux est Chani, le personnage qu’il joue Zendaya dans Dune.

Mais l’actrice voulait montrer plus du film à ses fans et à travers son compte Instagram personnel, elle a révélé une nouvelle approche. Comme vous pouvez le voir, sur la photo Chani apparaît dans un costume qui lui permettra de survivre dans le désert hostile de Arrakis et il est même possible d’apprécier qu’il porte un “crysknife”, une arme caractéristique de son peuple, les Fremen, et qu’il est fait de dents du redoutable vers de sable.

Un film tant attendu

Dune Il maintient sa sortie prévue pour décembre de cette année, mais dans le contexte actuel causé par le coronavirus, il est difficile de dire si le film sortira ou non à cette date. Pour le moment, la bande arriverait sur grand écran en novembre.

Quant à sa distribution, le film a Timothée Chalamet en tant que protagoniste. De plus, l’acteur est accompagné de grandes figures telles que Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Zendaya et Stellan Skarsgård, entre autres. Et vous, avez-vous hâte de voir ce nouveau film?