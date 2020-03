& # 039; ZeroZeroZero & # 039; – La fine ligne blanche

Regardez la cocaïne: vous verrez de la poussière. Regardez à travers la cocaïne: vous verrez le monde.

‘ZeroZeroZero’ suit le voyage d’un énorme navire qui transporte de la cocaïne, des cartels mexicains qui gèrent la production de la drogue à l’organisation criminelle italienne qui gère sa distribution mondiale et aux entreprises américaines – apparemment soupçonnées – qui contrôlent les supposées quantités infinies d’argent qui déplace ce marché. Le voyage en bateau provoque un conflit de pouvoir avec toutes les personnes impliquées, du chameau du quartier au chef le plus puissant de la hiérarchie du crime organisé international, avec leur vie et leur survie suspendues à un fil.

Tout cela en huit chapitres pleins de sauts temporels et spatiaux.

Huit chapitres aussi addictifs que la cocaïne elle-même pourraient l’être … si la cocaïne peut être autant qu’une série télévisée, bien sûr.

«ZeroZeroZero» offre une vision kaléidoscopique autour de la gestion du trafic de cette substance, principalement, bien sûr, du côté obscur de celle-ci. Une mosaïque mettant en vedette, pour la plupart, pour acquis, par des personnages de moralité fragile, volatile et intéressée qui favorise le sentiment manifeste et constant que le monde, la version du monde qui dépeint “ ZeroZeroZero ”, est à quel point nous pouvons croire que c’était monde de l’extrême ouest portrait dans «Westworld». Avec la violence, comme une ressource aussi organique que sensationnelle, aussi naturelle que la télévision sur le point de faire son apparition.

Gardez à l’esprit: ‘ZeroZeroZero’ est une série sur un monde que nous avons le sentiment de savoir, de plus, nous ne savons vraiment pas au-delà de ce que nous avons pu “divulguer” à travers d’autres fictions. Il est difficile de voir «ZeroZeroZero» et de ne pas penser à d’autres productions similaires, car en substance et en le réduisant à l’essentiel, les productions autour du trafic de toute drogue, telles que les productions autour de n’importe quoi, ont leurs clichés … clichés Cela oui, ils ne sont peut-être pas sur un coup de tête, mais parce que la réalité est ce qui, basé sur l’insistance, en a fait une partie intrinsèque de la vie.

Dans ma tête, il y a deux références claires, bien qu’une déjà à moitié oubliée et aucune télévision. Vingt ans plus tard, «ZeroZeroZero» me rappelle le «Traffic» de Steven Soderbergh, dans une sorte de revers situé de l’autre côté de la frontière; mais surtout au «Sicario» de Denis Villeneuve. Surtout pour ce dernier, en termes de ton, de nerf et d’impulsion narrative apportés par la main sans aucun doute par Stefano Sollima, pas par hasard responsable de la suite de celui-ci, “ Sicario: Le jour du soldat ”. ‘ZeroZeroZero’ pourrait être développé parallèlement à ce dernier, comme s’il faisait partie du même univers … du même monde …

… de la même réalité commodément emballée, bien sûr, bien sûr, dans un format, dans ce film et cette télévision, qui viennent se rencontrer et offrent les mêmes avantages pour le spectateur. Ce spectateur qui, comme un serveur, aime regarder les taureaux depuis la barrière. Un spectateur qui, si nécessaire, et par fausse ignorance, la réalité peut sembler être une simulation plus typique d’une fiction que du monde de l’autre côté de notre fenêtre. Une mosaïque déployée et adaptée aux huit chapitres pleins de sauts temporaires et spatiaux de ‘ZeroZeroZero’.

Il y a la bonne main de «ZeroZeroZero», et il y a l’attraction d’un côté obscur dont nous ne sommes pas censés faire partie. Pour l’instant: qui sait si à l’avenir la série sur le trafic de drogue se transformera en série sur le trafic de contenu en streaming, le nouveau médicament design. Quoi qu’il en soit, “ZeroZeroZero” a suffisamment de personnalité, d’énergie, de solidité, de nerf et en général assez pour mériter un écart, non proéminent mais visible, dans cette “guerre en streaming” qui offre plus de séries à regarder dans un cette année-là, nous vivrons toute notre putain de vie.