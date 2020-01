Zoë Kravitz a révélé la relation entre Catwoman et Batman

Le batman c’est l’un des films de DC Comics que les plus anxieux ont des fans. Le film, qui a déjà commencé à tourner, présentera Zoë Kravitz comme Catwoman



L’été prochain, nous verrons Le batman, l’un des nouveaux paris de DC Comics. Dans ce film, avec Robert Pattinson, nous rencontrerons également Zoë Kravitz interpréter Catwoman. Dans une récente interview, l’actrice a parlé de la relation des deux personnages.

Au fil des ans, Catwoman Il a eu plusieurs visages. Dans la liste des actrices on trouve Anne Hathaway, Halle Berry, Michelle Pfeiffer, entre autres. À cette occasion, Le batman mettra en vedette Zoë Kravitz. Pour le moment, peu de détails ont été révélés sur l’apparence du nouveau Batman et Le pingouinmais on ne sait rien Selina Kyle.

Une nouvelle Catwoman

Grâce aux récentes déclarations de l’actrice, nous pouvons faire une image de ce que le Catwoman de The Batman Lors d’une conversation avec Indie Wire, Zoë Kravitz Il a révélé qu’il se concentre sur un aspect très important du personnage de Catwoman: sa force. Et c’est juste à ce point où il pense qu’il est lié à Bruce Wayne, car les deux représentent respectivement le pouvoir féminin et masculin.

«Je pense que Catwoman / Selina Kyle représente une féminité vraiment forte, et je suis ravie de m’y plonger. Je pense que la féminité représente le pouvoir, et je pense que c’est un type de pouvoir différent du pouvoir masculin. C’est quelque chose de vraiment intéressant à propos de Batman et Catwoman. Je pense que Batman représente un genre de pouvoir très masculin, et Catwoman représente un pouvoir très féminin, un peu plus compliqué et plus doux aussi. J’aime l’idée que vous pouvez être doux, que vous pouvez être gentil tout en étant très puissant et toujours très dangereux », a déclaré l’actrice, qui se prépare également physiquement pour le rôle.

Article précédentLe Flash doit détruire une planète entière … Pour une bonne raison

Next articleThe Boys: Jeffrey Dean Morgan veut faire partie de la troisième saison

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.