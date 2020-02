Zoe Kravitz salue la pression de jouer Catwoman dans The Batman

Zoe Kravitz reconnaît que jouer un rôle aussi aimé que Catwoman dans The Batman est éprouvant pour les nerfs, mais elle se félicite de la pression. Kravitz a parlé avec Variety pour une nouvelle interview faisant la promotion de son adaptation Disney + de High Fidelity et a été interrogée sur le rôle de Selina Kyle dans le prochain film DC réalisé par Matt Reeves. Vous pouvez consulter les faits saillants ci-dessous:

Si elle était nerveuse à propos de la pression de jouer à Catwoman: “Certainement, j’étais excité quand j’ai obtenu le rôle, et généralement quand vous obtenez un emploi, les gens qui sont enthousiastes à ce sujet sont vous, vos parents, votre agent, vos amis et tout ça. Mais lorsque le communiqué de presse est arrivé, j’ai reçu plus de SMS et d’appels que je n’en ai reçu le jour de mon anniversaire, le jour de mon mariage. Tout d’un coup, la réalité a commencé à sombrer dans ce que cela signifie non seulement pour moi, mais pour tous les autres culturellement – et les fans de cet univers sont si dévoués et d’opinion. “

Sur l’utilisation de cette pression de manière positive: «C’était un peu effrayant, mais aussi chaque fois que je deviens nerveux à propos de quelque chose, je sens que cela me pousse de toute façon à un meilleur endroit, donc j’accueille les nerfs. Si vous commencez à trop vous concentrer sur ce que les gens vont penser que vous ne vous rendez pas service, c’est presque comme si vous mettiez votre énergie au mauvais endroit. Bien sûr, je veux honorer les fans et espérer qu’ils aiment ce que je fais avec le rôle, mais pour faire ce que je pense que je dois faire avec Catwoman, je dois aller en interne et oublier le reste du monde. “

En travaillant avec Robert Pattinson: «Je n’ai jamais travaillé avec lui auparavant, mais nous sommes ensemble depuis quelques semaines, j’ai dû faire un test avec lui et maintenant nous nous entraînons et répétons ensemble et c’est juste une personne charmante et une merveilleuse , acteur attentionné. Je pense qu’il est parfait pour le rôle et ça va être une telle aventure. Je suis ravi de l’avoir comme partenaire dans le crime et d’être là pour s’entraider, car c’est intense. Ça va être un long tournage et il y a beaucoup de pression, et je sais qu’il a mon dos et j’ai le sien. »