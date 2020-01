Zoe Kravitz s’entraîne dur pour devenir Catwoman

Puisqu’il a été confirmé que Zoë Kravitz ça va être Catwoman dans Le batman, les fans ont déjà commencé à l’imaginer comme le personnage. Maintenant, l’actrice a révélé qu’elle avait déjà commencé son entraînement physique pour le film.

Après confirmation que Zoë Kravitz J’allais faire partie de Le batman comme Catwoman, les fans sont très impatients de voir les premières images de l’actrice comme le personnage de DC Comics. Actuellement, la jeune femme a révélé dans une interview qu’elle était pleine d’entraînement physique.

Alors que d’une part nous avons Robert Pattinson, le nouveau Batman, qui ne pouvait pas atteindre le physique du personnage; il semble que Zoë Kravitz est sur la bonne voie et donnerait tout à The Batman Récemment, l’actrice a été invitée au programme de Ellen DeGeneres, où il a commenté la difficulté de son entraînement physique.

“Il va très bien. C’est très excitant. Je me suis aussi beaucoup entraîné, ce qui a été formidable et difficile », a déclaré Kravitz. «C’est très physique. Je rentre chez moi en boitant tous les jours », a-t-il avoué à Ellen. L’actrice a également déclaré que la production de The Batman a commencé plus tôt ce mois-ci à Londres et qu’après le spectacle, elle a pris un vol directement là-bas.

Zoe Kravitz sur Catwoman via (via. Ellen) #TheBatman

pic.twitter.com/r3QzF7VCnp

– The Batman Updates 🦇 (@TheBatmanNews_) 13 janvier 2020

Actuellement

En plus de donner vie à Catwoman dans The Batman, Zoë Kravitz réalise de grands projets. L’actrice vient de jouer dans la deuxième saison de Big Little Lies, la série à succès HBO.

De plus, l’adaptation en série de Haute fidélité, qui arrive le 14 février à Hulu. Et actuellement, elle est plongée dans le tournage de Le batman, Comme nous vous l’avons dit.

Pour le moment, on ne sait pas si Gros petits mensonges va avoir une troisième saison, mais si oui, Zoë Kravitz ne clôt pas le coucher du soleil et a même fait remarquer qu’il accepterait que son ordre du jour en fasse partie. Pour l’instant, il faudra attendre pour en savoir plus sur cette rénovation et aussi pour la première de Le Batman, qui arrivera sur grand écran le 25 juin 2021.

Article précédentLe Mandalorien: la marionnette de Baby Yoda pour l’ensemble a coûté cinq millions de dollars

Next articleOiseaux de proie sera le film le plus court de l’univers DC étendu

Journaliste Amateur du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.