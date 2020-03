Zoe Renee et Amber Gray se joignent à Regina Hall dans le maître de la réalisatrice Mariama Diallo pour les studios Amazon – Blackfilm

Amazon Studios est actuellement en production sur Maître. Écrit et réalisé par Mariama Diallo, Regina HalJe jouerai le rôle principal et exécutif du thriller surélevé, Zoe Renee et Amber Grey arrondir le casting.

Le film suit trois femmes noires qui s’efforcent de trouver leur place au célèbre Ancaster College, une université d’élite de la Nouvelle-Angleterre. L’école a été construite sur le site d’une colline de potence de l’époque de Salem et les séquelles fantomatiques de la persécution de l’ère puritaine hantent le campus de manière de plus en plus surnaturelle. Le Maître examine comment chacune de ces femmes survivra – ou ne survivra pas – dans cet espace de privilège.

Andrea Roa, Brad Becker-Parton et Joshua Astrachan produiront à partir de leur société cinématographique, télévisuelle et audio basée à Brooklyn, Animal Kingdom. Terence Nance sera le producteur exécutif.

«À partir du moment où nous avons lu Maître et rencontré Mariama, nous savions que nous devions faire partie de la réalisation de cette histoire effrayante – et nous ne pouvions pas être plus enthousiasmés par notre incroyable distribution et producteur exécutif Regina Hall, ainsi que, Zoe Renee et Amber Gray », a déclaré Julie Rapaport, codirectrice des films chez Amazon Studios. “Nous sommes convaincus que nos audiences mondiales de Prime Video graviteront également vers ce thriller obsédant et opportun.”

“Je suis tellement honoré et excité de donner vie à Maître aux côtés de mes brillants collaborateurs au sein de l’équipe de production, de la distribution et de l’équipe du film”, dit Diallo.«Avoir le soutien d’Amazon Studios, qui se sont ralliés au film depuis le tout début, a été incroyablement précieux à chaque étape. Je ne peux pas attendre que cette vision unique et horrible atteigne nos écrans. “

Diallo est l’auteur et réalisateur du court métrage primé au Sundance Jury Cheveux Loup, une comédie d’horreur sur le personnel d’un salon de coiffure noir qui doit repousser les femmes blanches déterminées à aspirer le sang de la culture noire. Diallo a également écrit et réalisé des épisodes de la série primée de HBO Peabody Award Actes de vol aléatoires.