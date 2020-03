Zombieland: Kill and Finish: Examen du Blu-Ray Steelbook

Nous analysons à Cinemascomics le Blu-Ray dans une boîte métallique de Zombieland: Mata y Remata, la suite de la meilleure comédie zombie de l’histoire du cinéma

Chez Cinemascomics, nous avons analysé l’édition à domicile du Blu-Ray Steelbook de Zombieland: Kill and Finish, deuxième partie du film de zombie le plus drôle de tous les temps, qui retrouve son directeur et le quatuor de grands interprètes, à son retour dix ans plus tard.

Le film Zombieland: tuer et finir Il est déjà en vente en magasin sur DVD, Blu-ray, 4K UHD et un Blu-ray en édition limitée dans un boîtier métallique. Ainsi qu’un pack, déjà en vente, avec les 2 films qui composent la franchise à ce jour (on parle déjà d’un troisième opus dans dix ans), et aussi au format numérique. Le film Sony Pictures est distribué en Espagne au format physique par Sony Pictures Home Entertainment.

L’édition Steelbook, qui ravira les collectionneurs, est disponible dans tous les points de vente jusqu’à épuisement des stocks. De son côté, la collection de 2 films peut désormais être appréciée sur DVD, Blu-ray et 4K UHD.

Dix ans après Welcome to Zombieland est devenu un énorme succès et un classique culte, Tallahassee (Woody Harrelson), Wichita (oscarisée Emma Stone), Columbus (Jesse Eisenberg) et Little Rock (Abigail Breslin) reviennent pour combattre de nouveaux types de zombies qui ont évolué depuis la propagation de l’épidémie de zombies il y a dix ans; ainsi que d’affronter de nouveaux survivants humains. Mais, surtout, ils devront faire face au mieux aux problèmes de leur famille sauvage et improvisée …

Réalisé par Ruben Fleischer, récompensé précisément par Welcome to Zombieland avec le prix du public au Festival de Sitges, et également responsable de Venom, Zombieland: Mata y Remata est écrit à quatre mains par Rhett Reese et Paul Wernick, écrivains de Deadpool et Deadpool 2. Il a également les signatures de Rosario Dawson (Daredevil) Luke Wilson (The Royal Tenenbaums) et, bien sûr … Bill Murray! (Les morts ne meurent pas).

Zombieland: tuer et finir Il est produit par Gavin Polone, avec Paul Wernick, Rhett Reese, Rebecca Rivo, Ruben Fleischer, David Bernad, Jack Heller et Doug Belgrad en tant que producteurs exécutifs. La bande dure environ 99 minutes et est considérée comme non recommandée pour les moins de 16 ans.

Le film est présenté dans sa version Blu-Ray Steelbook débordant d’extras et avec le film également au format DVD, où sans compter les commentaires audio, il a une heure d’extras, que nous avons analysés pour les lecteurs de Cinemascomics. L’analyse du Blu-Ray dans une boîte métallique est totalement exempte de spoilers, au cas où vous n’auriez pas encore eu l’occasion de le voir et que vous souhaitez savoir quels extras il contient.

DONNÉES TECHNIQUES

DVD:

Audio en espagnol, anglais, allemand, français: 5.1 Dolby Digital et service de description audio en français: Dolby Surround.

Sous-titres en espagnol, anglais, allemand, arabe, flamand, français, néerlandais et turc.

Film et extras en définition standard, grand écran (2.39: 1).

BLU-RAY:

Audio en espagnol, anglais 5.1 DTS-HD MA, russe, ukrainien 5.1 Dolby Digital. Audio de contenu supplémentaire en anglais.

Sous-titres en espagnol, anglais, danois, estonien, finnois, kazakh, letton, lituanien, norvégien, russe, suédois, ukrainien. Sous-titres du contenu supplémentaire en espagnol.

Film haute définition, écran large (2,39: 1). Extras en haute définition.

4K UHD:

Audio en espagnol, portugais 5.1 DTS-HD MA, tchèque, espagnol (Amérique latine), français, hongrois, service de description audio en français, service de description audio en anglais, service de description audio en portugais, thaï 5.1 Dolby Digital, anglais DTS: X.

Sous-titres en espagnol, portugais, anglais, anglais pour les sourds, arabe, tchèque, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, slovaque, slovène, espagnol (Amérique latine), français, grec, hongrois, indonésien / bahasa, malais, polonais, portugais brésilien, Roumain, thaï. Audio de contenu supplémentaire en anglais. Sous-titres du contenu supplémentaire en espagnol.

Film ultra haute définition, écran large (2,39: 1). Extras en haute définition.

Commentaires audio (99 minutes):

Commentaires lors de la reproduction du film par le réalisateur, Ruben Fleischer.

Faux coups (5 minutes):

Le rire, les grimaces, les jurons, les expressions alternatives, les mauvais noms, la danse et les salutations de la caméra font partie de la bobine de faux tirs.

Scènes supprimées (13 minutes).

Les doubles (7 minutes):

L’acteur Thomas Middleditch explique comment il a signé la suite pour jouer Flagstaff, quand il a été appelé et a offert le rôle de “la version miteuse de Jesse Eisenberg.” Pour sa part, Luke Wilson commente qu’il joue Albuquerque, qui est le jumeau maléfique de Tallahassee (Doppelgänger).

Le réalisateur Ruben Fleischer explique que les noms des nouveaux personnages sont un œuf de Pâques pour l’équipe, car les rôles de Jesse et Woody allaient s’appeler Albuquerque et Flagstaff au début, mais le changement de lieu de tournage a conduit au choix. des noms de zone.

Ils montrent également comment ils ont créé le vomi zombie, qui se compose d’un mélange de pudding, de lait d’amande et de gaufrettes.

Un jour avec Bill Murray (3 minutes):

L’acteur Bill Murray raconte comment il s’est préparé pour ce caméo (l’une des meilleures scènes post-crédit de l’histoire du cinéma). À son tour, le cinéaste avoue que l’acteur a accepté le rôle du premier opus alors qu’il restait quatre jours pour le tournage, et qu’il n’avait aucun scénario pour ses scènes, ni dans la première partie ni dans la suite, parce que Bill Murray lui-même se consacre à improviser ses dialogues en déplacement.

Les aventures de Zombieland (4 minutes):

Ils parlent de la façon dont le budget de la suite a augmenté, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de voitures qu’ils ont utilisées pour le film. Ainsi, nous voyons comment Tallahassee a utilisé la limousine présidentielle pour créer la Bête. De plus, ils nous montrent le camion monstre appelé “La Muerte Gorda”, qui est apparu lors de la première suppression de Zombieland, il y a dix ans, mais qui a finalement été jeté, alors ils ont décidé de le récupérer pour la suite.

Parallèlement à cela, ils ont également utilisé un camion de crème glacée avec des clowns tirés, un bus et une mini-fourgonnette dont Tallahassee a honte. sans oublier la voiture d’Elvis.

Règles pour faire un film zombie (9 minutes):

Pour Ruben Fleischer, le script du premier épisode était très amusant et totalement original, donc dans la suite, ils voulaient aussi rester frais, alors ils ont décidé de créer de nouvelles règles et une histoire différente, qui a évolué avec les différents projets. Ainsi, ils comptent les différents défis auxquels ils ont dû faire face pour que la suite surpasse l’original en action. Ils enseignent également comment les T-800 ont été créés et comment ils peuvent être différenciés des zombies ordinaires.

Pour les écrivains, cette suite est un mélange de comédie, d’action, de drame et de romance; il est donc toujours compliqué et délicat de faire tourner l’histoire. De plus, pour Abigail Breslin, cette suite est arrivée au moment idéal, où tout le monde était ravi de rejouer, devant et derrière les caméras. Enfin, le réalisateur et le casting principal visent à faire Zombieland 3 dans dix ans.

Faire Babylone (5 minutes):

Pour Martin Whist, concepteur de production, recréer Babylon était très intéressant, car «c’est un saut dans le futur dans un environnement post-apocalyptique plein de zombies»; il s’est donc amusé à créer cette utopie pseudoneojipi hipster, un lieu pour étendre la commune hippie, avec tous les éléments typiques et écologiques. De plus, ils ont construit le toit de Babylone à partir de zéro, pour pouvoir recréer les scènes risquées.

Sang neuf (5 minutes):

L’un des nouveaux personnages est Madison, joué par Zoey Deutch; Un autre est Berkeley, qui est joué par Avan Jogia. Et il y a Rosario Dawson, qui joue le Nevada, qui se cache au Hound Dog Hotel, et qui est un fan d’Elvis, tout comme Tallahassee, étant des âmes sœurs.

Combat en double en un coup (2 minutes):

Nous voyons comment la scène des combats de zombies a été filmée au Hound Dog Hotel, filmée en une seule séquence.

Astuce publicitaire Zombieland (1 minute):

Comme pour les règles de survie à Zombieland, il est important de voyager léger, de parler à votre famille pour faire un plan, de trouver des zones sûres à rencontrer en cas de séparation et de reconstituer les stocks en cas d’urgence.

Enfin, espérons que vous apprécierez l’achat de Zombieland: Mata y Remata, maintenant disponible à emporter avec vous sur DVD, Blu-ray, 4K UHD et une édition limitée Blu-ray dans un boîtier métallique. Ainsi qu’un pack, déjà en vente, avec les 2 films de la franchise, et également au format numérique; et donc vous pouvez le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois dans sa version originale et doublée en espagnol.

