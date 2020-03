CinemaCon 2020 annulé en raison de problèmes de coronavirus

CinemaCon 2020 est la dernière convention à être annulée en raison de préoccupations concernant le coronavirus.

La National Association of Theatre Owners a décidé d’annuler sa convention annuelle CinemaCon à la suite de l’annulation par le président Trump de tous les vols américains vers et vers l’Europe. CinemaCon est surtout connu pour avoir permis aux exploitants de films cinématographiques et au personnel de l’industrie de conclure des accords, de susciter des débats sur l’avenir du cinéma et, surtout, de présenter la dernière liste de films.

Initialement prévue pour commencer le 30 mars, la convention annuelle basée à Las Vegas rejoint les goûts de SXSW, Coachella, Wondercon et E3 en l’appelant quitte cette saison. L’OTAN, l’organisation derrière CinemaCon a publié une déclaration hier soir via Variety indiquant comment l’annulation de la convention à la suite du Coronavirus est la bonne décision.

«C’est avec grand regret que nous annonçons l’annulation de CinemaCon 2020. Chaque printemps, des exposants de films, des distributeurs et des partenaires de l’industrie du monde entier se réunissent à Las Vegas pour partager des informations et célébrer l’expérience cinématographique. Cette année, en raison de l’interdiction de voyager imposée par l’Union européenne, des difficultés de voyage uniques dans de nombreuses autres régions du monde et d’autres défis présentés par la pandémie de coronavirus, une partie importante de la communauté cinématographique mondiale n’est pas en mesure d’assister à CinemaCon. Alors que les épidémies locales varient considérablement en gravité, les circonstances mondiales nous empêchent d’organiser le spectacle auquel nos participants s’attendent. Après consultation de nos participants, exposants, sponsors et présentateurs de studios, l’OTAN a donc décidé d’annuler CinemaCon 2020. Nous sommes impatients de poursuivre la tradition de 10 ans de présentation de la plus grande convention de cinéma au monde et de rejoindre nos participants à futures célébrations de l’expérience cinématographique. “

À CinemaCon, des images des derniers films de studios comme Universal, Paramount et Warner Bros. devaient faire leurs débuts. Malheureusement, avec l’annulation de CinemaCon, nous pouvons nous attendre à un retard important dans la sortie des séquences ou taquiner les futurs projets des studios.

Le coronavirus a été la principale cause de la dernière maladie d’Hollywood: retards et annulations. Aujourd’hui encore, A Quiet Place II et Fast and Furious 9 ont été retardés. Le Falcon et le soldat d’hiver de Marvel a également retardé sa production à Prague en raison de préoccupations. Le Coronavirus étant une grande préoccupation dans le monde entier, on ne sait pas quand Hollywood reviendra à un état de normalité. Toutes les grandes conventions des prochains mois ont été annulées ou retardées, à l’exception de Comic Con.

Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles sur CinemaCon et l’impact du Coronavirus sur les événements des fans à mesure qu’il se développe!

Source: Variété