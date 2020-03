CinemaScore officiel de Bloodshot de Vin Diesel dévoilé

Le CinemaScore officiel de Blood Diesel de Vin Diesel est supérieur à ce que beaucoup attendaient.

Ce week-end, Bloodshot de Vin Diesel a débuté avec des critiques intermédiaires de critiques. Nous avons trouvé que la dernière sortie de Vin Diesel était une épave de train absolue et nous ne le recommanderions à personne. Le public, en revanche, a réagi plus affectueusement au Bloodshot de Vin Diesel, basé sur la bande dessinée Valiant.

CinemaScore, le leader de l’industrie pour capter les réactions du public de la soirée d’ouverture aux derniers films, a sondé ceux qui ont vu Bloodshot de Vin Diesel et la réponse a été assez décente. Le film de bande dessinée a reçu un B CinemaScore qui est loin du désastre que beaucoup s’attendaient à ce qu’il soit.

Bloodshot reçoit une note B #CinemaScore du public des films. Que pensez-vous du film? Commentaire ci-dessous 👇 @vindiesel pic.twitter.com/1oBLNbqIIF

– CinemaScore (@CinemaScore) 14 mars 2020

Bloodshot a été apprécié par les fans de bandes dessinées pour être un retour aux films de bandes dessinées d’action au fromage du début des années 2000, mais cela ne semble toujours pas être suffisant pour les fans. Alors qu’un B CinemaScore n’est pas nécessairement mauvais, la plupart des films de super-héros ont en moyenne un A CinemaScore, donc Bloodshot de Vin Diesel est définitivement une valeur aberrante dans tout cela.

Voici le synopsis officiel de Bloodshot:

Sur la base de la bande dessinée à succès, Vin Diesel incarne Ray Garrison, un soldat récemment tué au combat et ramené à la vie en tant que super-héros Bloodshot par la société RST. Avec une armée de nanotechnologies dans ses veines, il est une force imparable – plus forte que jamais et capable de guérir instantanément. Mais en contrôlant son corps, la société règne également sur son esprit et ses souvenirs. Maintenant, Ray ne sait pas ce qui est réel et ce qui ne l’est pas – mais il est en mission pour le découvrir.

Réalisé par Dave Wilson à partir d’un scénario écrit par Jeff Wadlow et Eric Heisserer, Bloodshot met en vedette Vin Diesel, Sam Heughan, Guy Pearce, Eiza González, Toby Kebbell, Talulah Riley, Alex Hernandez, Lamorne Morris et Jóhannes Haukur Jóhannesson.

Bloodshot est actuellement en salles.

Source: CinemaScore