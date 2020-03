Cinemex fermera temporairement ses cinémas à travers le Mexique

Mardi dernier, le 24 mars, le président du Mexique, Andres Manuel López Obradou, en collaboration avec le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion du secrétaire à la santé, Hugo López-Gatell, ils ont annoncé que officiellement notre pays est entré dans la phase 2 de contingence contre la pandémie de COVID-19 ou coronavirus. Cette mesure implique que de nombreux établissements tels que les bars, restaurants, gymnases, théâtres et même les cinémas ils ont dû fermer indéfiniment.

C’est pourquoi lorsque nous voyons la situation et les moments critiques que nous vivons pour empêcher le virus de se propager partout et préoccupé par la santé de leurs clients et des travailleurs, Cinemex a décidé de se joindre aux efforts et de fermer temporairement les chambres qu’ils ont dans tous les coins du Mexique tandis que la contingence reste active.

“La situation COVID-19 qui secoue actuellement le Mexique et le reste du monde nous oblige à interrompre ce film et à penser au bien-être de tous ceux qui rendent la magie du cinéma possible et apprécient avec nous. et la meilleure expérience de divertissement, pour cette raison, Nous avons décidé de fermer temporairement tous nos complexes Cinemex, Alboa et Arena“

“Heureusement, comme dans les films, avec l’aide de tout le monde, nous pouvons aussi faire en sorte que cette histoire se termine bien et pour y parvenir, nous devons travailler en équipe, donc aujourd’hui #QuedateEnCasa, prenez soin de vous et prenez soin de vous afin que très bientôt nous puissions continuer à profiter ensemble de La Magie du Cinéma“

Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également dit que tous les aliments périssables destinés à être vendus dans les complexes qu’ils ont partout dans le pays, sera remis à la Banque alimentaire du Mexique pour l’apporter aux familles, aux communautés et aux institutions qui en ont besoin en ce moment. Vous pouvez consulter la déclaration complète ICI.

En plus de partager tout cela, sur les réseaux sociaux officiels de Cinemex aussi a annoncé l’action qu’ils ont réalisée à travers une vidéo avec des scènes de films que nous aimons tous comme En quête de bonheur avec Will Smith, Titanic, It, JoJo Rabbit, Avengers et en terminant avec une phrase énergique de Forrest Gump qui résume son message: “Je serai là quand tu reviendras”.

Il n’y a pas de meilleur film que celui de votre propre vie et nous voulons que vous en profitiez pleinement. Aujourd’hui # QuédateEnCasa et nous nous reverrons bientôt pour profiter ensemble de La Magie du Cinéma.

