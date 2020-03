Cinépolis ferme ses salles dans tout le pays

Dimanche 22 mars, la chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a annoncé la fermeture des espaces tels que les gymnases, les clubs, les théâtres et les cinémas, ceci pour empêcher la propagation du coronavirus ou Covid-19, avec lequel ce mardi 24 mars, il a été annoncé Nous entrions dans la phase 2.

D’autres États ont pris les mêmes mesures. Et c’est maintenant que Cinépolis se joint à l’effort dans le pays pour éviter une augmentation exponentielle du nombre d’infections chez les Mexicains. Dans une déclaration officielle, Cet exposant, l’un des plus importants du Mexique, a annoncé la fermeture de ses salles dans tout le pays.

“Le monde fait face à l’une des crises de santé publique les plus graves de la dernière décennie en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19)… La santé et la sécurité de nos collaborateurs et clients est la chose la plus importante pour nous. Pour cette raison, nous avons adopté des mesures sanitaires, de sensibilisation et de «distanciation sociale», et nous avons suivi les dispositions et protocoles émis par les autorités de tous les territoires dans lesquels nous opérons“Ils ont écrit.

«L’urgence, cependant, nous a obligés à activer de nouvelles mesures de confinement. En conséquence, À partir de demain, nous suspendrons nos opérations à travers le pays jusqu’à nouvel ordre., Ils ont annoncé ce mardi 24 mars. Cela signifie que les chambres seront fermées à partir du mercredi 25 mars sans date de réouverture.

Sur les réseaux sociaux de Cinépolis, ils ont également diffusé l’annonce en utilisant le hashtag # QuédateEnCasa accompagné d’une vidéo où l’on voit des images de E.T., l’extraterrestre, le film de Steven Spielberg de 1984, de Always by your side avec Richard Gere de 2009 et Mon pauvre petit ange de 1990.

Oui, tu nous manqueras. Mais il est temps d’être des héros et de prendre soin les uns des autres # QuédateEnCasa. Retrouvez notre déclaration officielle sur le lien suivant → https://t.co/9rNsXXk8HW pic.twitter.com/CM2DVsyb7l

– Cinépolis (@Cinepolis) 24 mars 2020

Aux États-Unis, les cinémas sont fermés depuis quelques jours. Certains d’entre eux, selon les entreprises, étaient par région ou zone, mais la plupart ont déjà fermé sur tout le territoire. En outre, De nombreux films ont retardé leur sortie pour ces mêmes raisons, comme Wonder Woman 1984, A Quiet Place Part II, Mulan, Black Widow, entre autres.

Cinépolis a une plate-forme connue sous le nom de Cinépolis Klic, où vous pouvez louer et comparer des films qui ont déjà été publiés au Mexique et dans d’autres pays. Selon la demande, c’est son coût, mais il y a des titres à partir de 50 pesos à louer, ou 200 pesos à acheter. Si vous êtes membre, les films valent des points. Parmi son catalogue est Star Wars: The Rise of the Skyalker, Joker, Jumanji: The Next Level, Coco, Once Upon a Time in Hollywood, Doctor Sleep, The Lion King en action réelle, et bien d’autres.

Vous pouvez lire le Déclaration complète de Cinépolis sur ce lien.