Cinépolis KLIC présume les sorties d’avril

Mexique.- En avril, le mois de quarantaine nécessaire, Cinépolis Klic met à votre disposition de grandes premières pour oublier l’ennui.

Sans abonnement ni paiement mensuel, vous pouvez choisir quoi voir et payer instantanément.

Cinépolis a annoncé pour avril:

Premières à l’achat:

Hidden Spies – première le 1er avril

10 minutes pour mourir – première le 1er avril

Bloodshot – première le 1er avril

Dino King – première le 1er avril

Charlie’s Angels – Première le 2 avril

Birds of Prey – première le 2 avril

Noël dernier – première le 3 avril

Premières à louer:

Course pour un rêve – première le 1er avril

The Good Liar – Première le 2 avril

Ne lâche pas – première le 3 avril

Promotions en cours (20 mars au 20 avril):

Revenu gratuit lors de l’inscription sur la plateforme

Location de cadeaux pour chaque transaction que vous effectuez

50% de réduction en payant avec la carte Club Cinépolis

En plus d’avoir plus de 10000 bandes dans son contenu, y compris des films primés et des sélections des meilleurs festivals de cinéma, le vaste catalogue de Cinépolis KLIC comprend des sports avec FOX Sports, ainsi que du contenu de HBO et BabyFirst.

Pour plus d’informations sur les films, visitez: https://www.cinepolisklic.com/.

