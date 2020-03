Cinepolis remboursera l’achat du billet

De l’écriture

Journal La Jornada

Mercredi 25 mars 2020, p. a12

Confrontée à l’une des crises de santé publique les plus graves de la dernière décennie, la chaîne Cinepolis a annoncé qu’elle rembourserait l’achat de billets ou offrirait de nouvelles fonctions à la reprise de ses activités. «La santé et la sécurité de nos collaborateurs et clients est la chose la plus importante pour nous. Par conséquent, nous avons adopté des mesures sanitaires, de sensibilisation et de distanciation sociale, et nous avons suivi les dispositions et protocoles émis par les autorités. Si vous avez acheté des billets pour des fonctions qui n’auront pas lieu, nous vous demandons de bien vouloir appeler le 55 2122-6060 ou par e-mail [email protected]. Ils ont également dit qu’ils pouvaient continuer à se divertir à la maison via www.cinepolisklic.com. »

