Cineworld suit les traces d’AMC et ne jouera plus de films universels

À la suite de l’annonce récente selon laquelle AMC Theatres refuse désormais de lire les films d’Universal Pictures après la sortie du studio Trolls World Tour numériquement et les commentaires du PDG de NBCUniversal Jeff Shell sur le succès de la suite sur PVOD, le propriétaire de Regal, Cineworld, a suivi les traces des chaînes de théâtre en annonçant qu’ils ne joueront pas non plus des films Universal dans leurs cinémas, selon Collider.

Dans un communiqué, Cineworld affirme: «La décision d’Universal est totalement inappropriée et n’a certainement rien à voir avec les bonnes pratiques commerciales, le partenariat et la transparence.»

“La politique de Cineworld en ce qui concerne la fenêtre est claire, bien connue dans l’industrie et fait partie de notre accord commercial avec nos fournisseurs de films,” la déclaration a continué. «Nous investissons massivement dans nos cinémas du monde entier, ce qui permet aux studios de cinéma de fournir aux clients du monde entier la possibilité de regarder les films dans la meilleure expérience. Il n’y a aucun argument que le grand écran est le meilleur moyen de regarder un film. Universal a choisi unilatéralement de rompre notre compréhension et l’a fait au plus fort de la crise COVID-19 lorsque notre entreprise est fermée, plus de 35000 employés sont chez eux et quand nous n’avons pas encore de date précise pour la réouverture de nos cinémas.

«Les origines de Cineworld remontent à 90 ans dans l’industrie et il était toujours ouvert de montrer n’importe quel film tant que les règles étaient respectées et non modifiées par des mouvements unilatéraux. Aujourd’hui, nous réaffirmons clairement que nous ne présenterons pas de films qui ne respectent pas les fenêtres, car cela n’a aucun sens économique pour nous. Nous avons pleinement confiance dans le modèle commercial actuel de l’industrie. Personne ne devrait oublier que le côté théâtral de cette industrie a généré un revenu record de 42 milliards de dollars l’an dernier et que la part des distributeurs de films s’élevait à environ 20 milliards de dollars. »

Universal abrite de grandes franchises financièrement prospères, notamment La Fast Saga titres à venir F9 et le Hobbs & Shaw suite, le Jurassic World trilogie, les prochains Halloween Kills et Halloween Ends, etc.

En réponse à l’annonce d’AMC, Universal a publié la déclaration suivante: «Notre objectif en publiant Trolls: World Tour sur PVOD était de proposer des divertissements aux personnes qui s’abritent à la maison, tandis que les cinémas et autres formes de divertissement extérieur ne sont pas disponibles. Sur la base de la réponse enthousiaste au film, nous pensons avoir fait le bon choix. En fait, étant donné le choix de ne pas publier Trolls: World Tour, qui aurait non seulement empêché les consommateurs de voir le film mais aussi eu un impact négatif sur nos partenaires et employés, la décision était claire. »