Cinq ans après la mort du fils du chien Aguayo

Mexico – Cinq ans se sont écoulés depuis que le lutteur mexicain le Fils du chien Aguayo a perdu la vie dans l’auditorium Fausto Gutiérrez de Tijuana lors d’une cérémonie de lutte.

Le créateur des «Dogs of Evil» était en plein combat lorsqu’il a disparu et a été transporté à l’hôpital, où il a perdu la vie.

Cela ne faisait pas plus de 10 minutes après le début du spectacle, lorsque le chef de clan a reçu un coup de pied de Rey Misterio qui a causé un traumatisme cervical.

Primavera Aguayo Ramírez, sœur du «chiot» n’oublie pas la nouvelle selon laquelle «il y a cinq ans, j’ai reçu la nouvelle qui a détruit ma vie. Cette nouvelle qui a brisé mon âme en morceaux, qui m’a appris quelle est la plus grande douleur », a-t-il partagé sur ses réseaux sociaux.

«Aucun de nous n’était encore le même, aucun de nous n’était à nouveau complet. Maintenant je comprends que c’est parce que quand tu es parti tu as pris une partie de notre âme et de notre cœur. Vous n’avez jamais aimé être seul et nous ne pouvions pas vous laisser partir seuls, nous avons dû vous accompagner en quelque sorte ».

“Ne pas pouvoir te tenir la main, ne pas pouvoir te donner un dernier baiser et te dire combien je t’aime. Tu me manques chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Mais quand j’ai l’impression de ne plus pouvoir le supporter, je me souviens que quelqu’un m’a dit un jour que quand je voulais te faire un câlin, je n’avais qu’à me faire un câlin parce que chaque cellule de ton corps était identique au mien, et que le même sang coule dans mes veines a couru dans tes veines. Je suis sûr que, tout comme vous avez pris part à moi, vous en avez laissé une partie ».