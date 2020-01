Cinq bandes dessinées d’horreur que nous aimerions voir adaptées au grand écran

En tant que médium, les bandes dessinées fonctionnent incroyablement bien pour dépeindre tout ce qui est fantasmagorique et macabre, exploitant la capacité à établir un dialogue au sommet de l’art surréaliste. En conséquence, une tonne d’excellentes bandes dessinées d’horreur ont honoré nos étagères de magasin et une gamme de personnages familiers ont été trempés dans le sang, pour ainsi dire, en apparaissant dans des histoires d’horreur.

Avec Les nouveaux mutants et Morbius sur le chemin, nous avons un aperçu de la façon dont les bandes dessinées de super-héros peuvent être adaptées dans des films effrayants. Et avec le succès de Joker, nous espérons voir une augmentation des films de super-héros autonomes qui permettent aux créateurs de se libérer d’un univers cinématographique et de jouer dans d’autres genres comme l’horreur. Sans entrave, les cinéastes, comme les auteurs de bandes dessinées, pourraient être libres d’adapter des personnages autrement familiers à des peurs autonomes, et il y a des tas de bandes dessinées qui prennent nos favoris et les jettent au centre d’histoires effrayantes.

Voici cinq autres bandes dessinées d’horreur que nous aimerions voir adaptées au grand écran.

Shadowland

Nous avons eu quelques adaptations de Daredevil, certaines mieux reçues que d’autres, mais aucune aussi effrayante que sa course dans “Shadowland”. Commençant comme une histoire plus sombre de Daredevil, “Shadowland” trouve Matt Murdoch ayant reconstruit et renommé son quartier de New York, le remplissant de son nouveau château. Bullseye, après avoir échappé au radeau, retourne à Shadowland, l’ancien New York, pour faire face à Murdoch, qui finit par casser les bras de Bullseye et l’empale, surprenant ses copains de super-héros au bon cœur.

De vieux amis inquiets comme Spider-man, Luke Cage, Iron Fist et The Punisher se présentent pour essayer d’apprivoiser ce Daredevil endurci, sans succès. Dans une tournure que je ne laisserai pas tomber ici, l’histoire passe du sombre à l’horreur pure. Bien que certains de ces personnages aient eu de sinistres adaptations, “Shadowland” fournirait l’occasion à Spider-man et à ses copains de New York de plonger tête première dans la piscine fantasmagorique, ce qui serait discutable dans une sortie cinématographique.

l’asile d’Arkham

De toutes les bandes dessinées de super-héros propices aux écrans d’horreur, “Arkham Asylum” de Grant Morrison ressemble le plus à un film d’horreur impitoyable. Dans cette histoire, Batman visite Arkham Asylum pour affronter les méchants non mis en cage qui ont pris la place. En échange de la libération des otages, Bats est obligé de supporter les jeux tordus des ennemis familiers.

Affrontant les détenus, Batman est également contraint d’affronter ses propres démons. Il y a eu une foule d’histoires qui ont mis un miroir à Batman, le forçant à voir sa propre folie, mais “Arkham Asylum” emmène Bats à travers sa propre psyché torturée qui vous fera saisir les pages comme si vous ne pouviez pas respirer. Grâce à l’art unique et surréaliste de Dave McKean, celui-ci conduit vraiment l’horreur à la maison, et un metteur en scène disposé (cela rappelle assez le style de James Wan) pourrait adapter cette histoire en un repaire faiblement éclairé que j’alignerais dans n’importe quel théâtre pour .

Au-delà avec Archie

Bien qu’il ne soit pas un super-héros (sauf si vous comptez Pure Heart), Archie est un personnage de bande dessinée familier qui n’est pas traditionnellement associé à l’horreur. Le parapluie Archie Horror a laissé tomber de grandes histoires effrayantes, y compris le petit écran adapté “The Chilling Adventures of Sabrina”. Prêt pour les écrans est ensuite “Afterlife with Archie”.

Cette histoire exploite l’horreur pour plonger plus profondément dans les réalités plus sombres de ces personnages d’une propreté impeccable. Que pourrait faire Reggie, un enfant riche qui n’a jamais fait face à une conséquence, quand sa culpabilité le frappe enfin? Qu’est-ce qui se cache vraiment derrière la relation surprotectrice entre Cheryl Blossom et son frère autoritaire, Jason? Qu’est-ce que ça pourrait faire à Veronica quand Archie choisit enfin Betty? Le gang affronte des événements tragiquement insondables, et aucun personnage d’Archie n’est à l’abri, avec des apparitions sombres des Spellmans, des Blossoms et des Pussycats.

Avec la liberté adulte d’une bande dessinée d’horreur, “Afterlife with Archie” explore plus de ces personnages familiers, fondant leurs archétypes dans la réalité. Et aussi, c’est une histoire de zombies incroyablement terrifiante qui se déroule à Riverdale, qui est tout simplement fantastique.

Fils de minuit

Le Dr Strange a dansé avec horreur à travers plusieurs de ses runs, et maintenant que la nouvelle installation MCU pourrait être moins lourde d’horreur que nous le pensions, avec Kevin Feige minimisant qu’il s’agit d’un film d’horreur, une adaptation de cette histoire de Marvel pourrait donnez-nous l’étrange effrayant que nous méritons.

Comme certaines autres épopées de bandes dessinées, la saga «Midnight Sons» est répartie sur plusieurs propriétés avec un ordre de lecture complexe. La collection est centrée sur les démons et suit l’histoire de l’utilisation de la magie noire par Marvel. Ces bandes dessinées des années 90 ont relancé Ghost Rider en tant que passionné de moto enflammée et l’ont associé avec le Dr Strange, Moon Knight et Scarlet Spider, entre autres. Cette histoire pourrait être tissée dans le MCU en fonction des plans en cours avec Strange et de l’ajout de Blade et Moon Knight à l’univers, mais un film d’équipe d’horreur pure et autonome pourrait être l’antidote de Suicide Squad et le compagnon opposé de Birds of Proie.

DCeased

La plupart des nouvelles versions d’horreur de DC ont attiré l’attention sur les variantes de couvertures, et pour cause. Verser l’horreur partout dans les favoris de DC a permis aux créateurs de se déchaîner, par exemple, en imaginant Joker comme Pennywise et Robin comme la pauvre petite Georgie. Mais ce qui est passé ces couvertures discordantes, ce sont des pages de héros de DC gérant une apocalypse zombie. Oui, cela ressemble beaucoup à «Afterlife with Archie», dans la mesure où des personnages familiers sont testés avec une zombpocalypse; mais celui-ci a Batman, alors pourquoi pas les deux?

Dans une torsion sur l’arme préférée de Darkseid, l’équation anti-vie fait que les utilisateurs deviennent des machines à assassiner zombies, et même vos supers préférés ne sont pas à l’abri de sa portée. L’ensemble de la Justice League est vulnérable et doit s’attaquer à l’apocalypse qui imagine 28 semaines plus tard si la résistance avait un lasso doré. Si vous ne voulez pas voir un Chaperon rouge zombifié manger du Joker, alors je ne veux pas vous connaître. La fin de cette histoire est absolument stupéfiante, et cela fonctionne parce qu’elle n’est attachée à rien de plus grand. C’est une classe de maître dans l’utilisation des traditions populaires, sans entraves d’un univers élargi, et crache ainsi l’une des histoires d’horreur les plus effrayantes et les plus tragiques; celui qui crie pour mordre à travers les écrans de cinéma.