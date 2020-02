Cinq comédiens à voir – HITC

L’avenir de Taskmaster a été mis en doute après la série 9, mais avec une nouvelle maison à l’horizon à quoi pouvons-nous nous attendre?

Taskmaster a été une lumière brillante pour la chaîne Dave ces dernières années et a été facilement l’émission la plus regardée de Dave.

Malheureusement pour UKTV, après la série 9, l’accord qui maintenait Taskmaster sur Dave a expiré et la série comique très appréciée a dû trouver une nouvelle maison.

Et bien que nous sachions où Taskmaster va déménager, nous ne savons pas quand nous pourrons enfin voir une autre série de l’ancien spectacle de Dave quand il passera sur Channel 4.

Une nouvelle maison pour Taskmaster

Après la fin de la neuvième série de Taskmaster en novembre, l’avenir de la série était extrêmement incertain.

L’accord qui maintenait Taskmaster sur Dave devait expirer et il y avait des rumeurs selon lesquelles la BBC, ITV et Channel 4 voulaient tous pocher la série.

Au final, c’est Channel 4 qui a remporté la guerre des enchères, signalant la fin du séjour de Taskmaster sur Dave.

Qu’est-ce que cela signifie pour la série 10?

Au moment d’écrire ces lignes, nous savons que Taskmaster va revenir pour une dixième série et, espérons-le, au-delà.

Ce que nous ne savons pas, c’est quand Taskmaster sera de retour.

Au cours de ses dernières années sur Dave, Taskmaster, qui a gagné un public de plus de 1,4 million de téléspectateurs par épisode à partir de la série 9, a diffusé deux séries par an, une du printemps à l’été et une autre de l’automne à l’hiver.

Si Channel 4 suit ce modèle, une nouvelle série pourrait être avec nous en mai 2020.

Grâce au remaniement de la chaîne, cependant, on ne sait pas exactement quel effet, le cas échéant, cela a eu sur la programmation de l’émission.Par conséquent, jusqu’à ce qu’une annonce soit faite, il n’est pas clair quand Taskmaster sera de retour sur nos écrans.

Cinq comédiens que nous aimerions voir sur Taskmaster

Lorsque Taskmaster finira par revenir pour une dixième série, il y a encore beaucoup de comédiens qui conviendraient parfaitement à la série.

Nous devrons évidemment attendre et voir qui Alex Horne et co. peut apporter à bord, mais voici quelques-uns des comédiens que nous aimerions voir apparaître dans la série.

Ross Noble

L’excentrique Geordie est réputé pour disparaître sur des tangentes lors de son stand-up et ce serait une hilarante envoi de le voir le voir essayer de se faire une idée et de longs cheveux flottants autour de certaines des tâches de l’émission.

Sarah Millican

Poursuivant avec le thème de Geordie, la légende de la comédie Sarah Millican que nous aimerions voir apporter son attitude irréfléchie à Taskmaster.

Bill Bailey

Taskmaster est déjà un spectacle étrange et merveilleux, mais imaginez combien il pourrait être plus étrange et plus merveilleux si le brillant Bill Bailey était persuadé de venir dans le spectacle.

Miranda Hart

Miranda Hart est, en plus d’être un comédien brillamment drôle, incroyablement grand et serait le candidat idéal pour affronter le monstrueusement grand Greg Davies.

Sandi Toksvig

Nous avons déjà le co-hôte de Sandi’s Bake Off, Noel Fielding, sur le chemin du retour dans la série 4, alors pourquoi ne pas poursuivre la tendance en amenant également l’hôte QI actuel sur Taskmaster.

Quelques mentions honorables

Lee Mack

Tom Allen

Sue Perkins

Milton Jones

Taskmaster devrait revenir sur la chaîne 4 à un moment donné en 2020, tandis que les neuf séries précédentes seront disponibles en streaming sur UKTV Play.

Dans d’autres nouvelles, la saison 4 de The Deuce a-t-elle été confirmée? Tout a commencé avec la fin!