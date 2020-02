Cinq des meilleurs jeux de rôle sur table pour les fans d’horreur

Modiphius Entertainment a récemment annoncé un partenariat avec Arkane Studios pour sortir un nouveau jeu de rôle sur table se déroulant dans l’univers de Déshonoré. Entre les pouvoirs de personnages polyvalents, le monde unique et la riche tradition, Dishonored semble être le monde parfait à explorer avec vos amis autour de dés. En attendant, si vous cherchez un bon RPG de table pour essayer de capturer la sensation de votre jeu d’horreur préféré, voici quelques recommandations à vérifier.

Alien: RPG – Pour les fans d’Alien: Isolation

Je ferais aussi bien d’éliminer l’évidence en premier. À la fin de l’année dernière, Free League, éditeur de la version de table de Mutant Year Zero, a publié un RPG basé sur le Extraterrestre franchise de cinéma. Si vous cherchez quelque chose pour capturer l’esprit d’Alien: Isolation, c’est le choix évident, mais pas seulement à cause du thème.

Comme la plupart des jeux de rôle sur table, Alien est conçu pour une campagne de longue durée, mais il a également des règles spécifiques pour ce qu’il appelle le «jeu cinématographique». En utilisant ce mode, vous racontez des histoires qui émulent plus précisément la sensation du film en une seule session. Cela garantit que le Game Master peut faire en sorte que les rencontres avec le Xenomorph soient mortelles sans avoir à se soucier des plans à long terme. Aucun personnage n’est plus consommable que les protagonistes extraterrestres, et les règles cinématographiques font un excellent travail de traduction de cela au stylo et au papier.

Dread – Pour les fans de Until Dawn

Nous nous souvenons tous des moments Jusqu’à l’aube où une erreur pourrait signifier que votre personnage serait tué et retiré de l’histoire. Ces scènes sont parmi les plus mémorables du jeu, ajoutant une tension que vous ne ressentez pas lorsque l’échec entraîne la fin d’un jeu. Crainte est un jeu de table à session unique qui utilise un mécanisme de résolution intelligent qui permet aux joueurs de tirer des briques d’une tour Jenga au lieu de lancer des dés. Si la tour tombe, ce joueur est retiré du jeu, la tour est reconstruite et le jeu continue avec les survivants.

L’utilisation de la tour crée un rythme très intelligent, presque cinématographique, de l’histoire que vous et les autres joueurs racontez. À mesure que la tour devient de moins en moins stable, Dread étire la tension traction par traction jusqu’à ce que quelqu’un meure et que la tour soit à nouveau assemblée (et stable), offrant aux joueurs un sursis. Le jeu est agnostique, vous pouvez donc créer tout type d’horreur que vous aimez. Pourquoi ne pas commencer avec un slasher de style Until Dawn classique?

Anomalie – Pour les fans de contrôle

Certains TTRPG ne vous impliquent pas de créer un personnage que vous jouez directement, mais plutôt de trouver des moyens de faciliter la narration collective. Anomalie utilise un jeu de cartes de tarot et une table pour vous aider, vous et vos amis, à tourner une histoire sur une étrange agence gouvernementale du Bureau fédéral de contrôle qui enquête sur une situation surréaliste.

Au début, vous définissez l’anomalie qui fait l’objet de l’enquête; est-ce un bâtiment qui n’existe que du 9 au 5? Une piste de bowling où tout le monde a joué aux 300? C’est à toi de voir. À chaque tour, les cartes que vous piochez vous donneront le choix entre une paire d’histoires d’histoire, vous donnant ainsi la possibilité de conduire l’histoire dans des directions inattendues. Tout le monde travaille ensemble pour tisser le récit, mais les choix sont finalement laissés au joueur actif, alors ne soyez pas surpris si les personnages que vous introduisez sont emmenés dans des endroits que vous n’auriez peut-être pas voulu. Cela peut prendre un certain temps pour ajuster ces attentes par rapport à une expérience RPG plus traditionnelle, mais une fois que vous vous y habituerez, vous trouverez un excellent outil pour raconter des histoires avec vos amis.

Blades in the Dark – Pour les fans de Bloodborne

Alors qu’un jeu sur un groupe de scélérats exécutant des braquages ​​audacieux ne crie pas exactement Bloodborne, Lames dans le noir appelle en fait le jeu From Software comme l’une de ses principales inspirations. Le décor de Doskvol présente de nombreuses influences gothiques et victoriennes, piégées dans une nuit perpétuelle et hantées par des fantômes et des démons.

Ce qui rend Blades un jeu si intéressant, c’est la façon dont il lie la mécanique de l’histoire aux nombreuses statistiques et ressources du jeu. Non seulement les personnages doivent gérer le mal et le stress pour leurs personnages, mais aussi gérer les relations de leur équipe avec d’autres factions à travers la ville. Vous avez trop de chaleur avec la police locale? Ensuite, ils constitueront une menace supplémentaire pour les missions à venir. Les lancers de dés sont désespérés, forçant les joueurs à faire de leur mieux pour utiliser leurs meilleures statistiques, donnant un avantage mécanique au jeu de rôle de leur personnage. Blades in the Dark est l’un des plus grands RPG de table indépendants des dernières années, et une fois que vous l’essayez, vous comprendrez facilement pourquoi.

Dix bougies – Pour les fans de The Walking Dead de Telltale

Tout au long du jeu Walking Dead de Telltale, vous ressentez le désespoir créé par l’effondrement de la société. La morale est mise à l’épreuve alors que la survie devient de moins en moins certaine, ce qui crée de puissants dilemmes face à une mort presque certaine. Dix bougies est un RPG sur la fin du monde, et a une règle unique intégrée: tout le monde sera mort à la fin.

Il y a dix jours, le ciel s’est assombri; puis ils se sont présentés. Tous les jeux de Ten Candles commencent comme ça. À partir de là, les joueurs créent en collaboration des personnages pour jouer et ont la possibilité de définir un détail sur les mystérieuses créatures qui se cachent dans l’obscurité. L’atmosphère est intégrée dans le jeu, car vous devez jouer à la lumière de dix bougies à thé. Celles-ci sont utilisées comme élément de stimulation: lorsque les joueurs échouent, une bougie s’éteint, retirant un dé de la réserve de dés des joueurs et le donnant au MJ. Non seulement cela crée un compte à rebours visuel, mais cela met également plus de contrôle en faveur du MJ au fil du temps, rendant les choses de plus en plus désespérées à mesure que le temps avance vers la conclusion tragique inévitable.