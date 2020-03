Cinq fonctionnalités que j’aimerais voir ajoutées à Disney +

Maintenant que Disney + a quelques mois, je voulais examiner certaines fonctionnalités que j’aimerais voir ajoutées à l’application, ce qui améliorerait le contenu disponible sur Disney + et bien plus encore.

Découvrez mes 5 suggestions ci-dessous:

5. Spéciaux en direct dans les parcs Disney

Chaque année, pendant les vacances, un spécial en direct est organisé dans le parc. L’émission spéciale de l’année dernière pourrait être diffusée en direct après sa diffusion, jusqu’à Noël. Je pense que ce serait génial s’ils diffusaient le spécial pendant sa diffusion en direct. À mesure que la coupe du cordon gagne en popularité, beaucoup ne pourront pas accéder aux offres spéciales en direct. Je pense que cela augmenterait le nombre de téléspectateurs pour les spéciaux.

4. Défilés et feux d’artifice des parcs Disney

Il y a plusieurs défilés organisés dans les parcs Disney. Fournir un moyen de les diffuser en direct pourrait être une excellente option de visualisation pour les amateurs de parcs Disney lorsqu’ils ne sont pas dans les parcs. Oui, le défilé annuel de Noël est diffusé sur ABC, mais le défilé Halloween de Mickey Boo to You pourrait certainement être diffusé en direct. Il fonctionne certaines nuits entre août et novembre. Cela peut être répétitif, oui, mais les enfants ne se soucient pas de la répétition. (Exemple, mon fils a regardé les 4 films “Toy Story” 4 fois depuis le plus récent sur Disney Plus.) Si c’est quelque chose que votre enfant aime voir, ce serait formidable d’y avoir facilement accès.

De plus, comme tout Américain le sait, le 4 juillet est une grande soirée pour les feux d’artifice aux États-Unis. Chaque année, un feu d’artifice populaire à Boston présente les Boston Pops qui sont diffusés en direct à la télévision. Je pense qu’il serait amusant et intéressant de diffuser en direct les feux d’artifice des parcs Disney, en particulier le jour de l’indépendance. Les attractions du parc en Floride et en Californie offrent une toile de fond incroyable qui fait encore plus éclater les feux d’artifice.

3. Expansion des profils d’âge

À l’heure actuelle, les profils sur Disney Plus sont divisés par tous les accès et les enfants. J’aimerais les voir étendre les paramètres des profils. Les profils pourraient être étendus aux enfants d’âge préscolaire, d’âge scolaire, aux adolescents et aux adultes. Cela pourrait permettre aux parents de définir un ensemble d’options plus approfondies pour ce qui est disponible pour les enfants

2. Visionnement sur demande le jour suivant

Aux États-Unis, il existe deux principaux modèles de visualisation des services de streaming. Le modèle Netflix consiste à attendre la fin de la saison d’une émission, puis à mettre toute la saison sur l’application. Disney Plus utilise actuellement ce modèle pour ses émissions diffusées sur les multiples canaux de Disney. L’autre modèle est le modèle Hulu. Sur Hulu, de nouveaux épisodes d’émissions sont ajoutés le lendemain de leur diffusion. J’aimerais voir Disney Plus adopter ce modèle. Je pense que c’est mieux pour le spectateur qui regarde les émissions sur ses chaînes. Étant donné que Disney possède Hulu, il ne devrait pas être difficile d’adopter le même modèle.

1. Diffusion en direct de chaînes de télévision

Disney possède tant de chaînes de télévision en direct. The House of Mouse possède ABC, la famille de réseaux ESPN, Disney Channel, Disney Jr, Disney XD et Freeform. Bien que je comprenne pourquoi il n’est peut-être pas possible de diffuser en direct ABC et les chaînes ESPN sur Disney Plus, j’aimerais voir les autres chaînes ajoutées. Disney Channel, Disney Jr et Disney XD seraient parfaits pour les enfants. Et Freeform est excellent pour les adolescents. Je comprends que Freeform peut être délicat avec le contenu, mais le site utilise déjà des avertissements pour les films plus anciens. La même chose pourrait fonctionner pour Freeform. De plus, avec les offres spéciales 31 nuits de Halloween et 25 jours de Noël de Freeform, la diffusion en direct sur Disney Plus pourrait augmenter le nombre de téléspectateurs.

Selon vous, qu’est-ce qui améliorerait Disney Plus? Qu’aimeriez-vous voir ajouté à Disney +?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

