Cinq pays que James May devrait visiter prochainement – HITC

James May: Notre homme au Japon s’est avéré être un ajout populaire à Amazon Prime Video et les fans sont impatients d’en voir plus.

Bien qu’il soit surtout connu pour être «Captain Slow» dans l’ancien Top Gear et maintenant le trio du Grand Tour aux côtés de Jeremy Clarkson et Richard Hammond, James May est souvent l’un de ceux qui se sont diversifiés.

Et le plus souvent, les émissions autonomes de James May sont vraiment plutôt brillantes avec James May’s Toy Stories, James May’s Manlab et James May: The Reassembler tous les points forts particuliers.

Maintenant, James May a décidé de parcourir la longueur de l’un des pays les plus fascinants du monde, le Japon.

La nouvelle série, James May: Our Man in Japan, suit l’aventurier intrépide alors qu’il écrit de la pointe nord du Japon au sud de l’ancien archipel.

Mais maintenant que son aventure est terminée, les fans ont commencé à en demander plus, mais où James May pourrait-il aller ensuite?

James May: Notre homme au Japon

Si le rôle de James May dans le trio du Grand Tour ne vous suffit pas, sa nouvelle série Amazon Prime propose de nombreux présentateurs aux cheveux hirsutes alors qu’il passe six épisodes à explorer les merveilles du Japon.

Cependant, plutôt que d’explorer les mêmes sentiers battus que tous les autres documentaires, la série de James May tente de montrer certains des sons et des images moins connus du Japon.

La série est arrivée sur Amazon Prime Video le 3 janvier, il n’est donc pas surprenant que les fans aient commencé à en demander plus maintenant qu’ils ont fini de regarder la fascinante série.

Les fans veulent en voir plus

Il n’est pas surprenant de voir des fans s’adresser aux réseaux sociaux pour demander une deuxième saison.

Un utilisateur de Twitter a commenté: “Aimez vraiment‘ James May: Our Man In Japan ’, une saison 2 est-elle en préparation?”

Un autre a ajouté: «Hé Bim, devine quoi? J’ai vraiment apprécié James May: Our Man in Japan. J’espère qu’il y a la saison 2 de cela. “

Et enfin, ce fan résume très simplement leurs souhaits en disant: “Je veux déjà la saison 2”.

La plus grande question dans l’esprit des fans est de savoir si la série de James May aura ou non une autre saison. La réponse à cette question n’est pas claire pour le moment, car Amazon surveille sans aucun doute les chiffres d’audience de l’émission après son lancement.

Mais si James May: Our Man in Japan devait obtenir une autre série, resterait-il au Japon, ou se renommerait-il et déménagerait-il ailleurs?

Où James May devrait-il aller ensuite?

La plus grande question est évidemment de savoir si la série sera renouvelée ou non, mais si c’est le cas, il y a beaucoup de pays qui constitueraient une destination parfaite à explorer pour James May.

Malheureusement, le Japon est probablement le meilleur pays possible dans lequel James aurait pu commencer son aventure car le Japon est «à peu près le plus à l’étranger où vous pouvez être» en tant qu’anglais, comme James le dit lui-même, il y a donc un risque que d’autres endroits tombent à plat en comparaison. .

Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas beaucoup de lieux qui feraient encore une série fascinante que nous sommes sur le point d’explorer.

Inde

Il y a certainement beaucoup de potentiel dans une visite en Inde. C’est un pays extrêmement vaste avec l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde et qui a également des milliers d’années de culture et d’histoire à explorer ainsi que de nombreux endroits extrêmement spirituels.

Chine

Comme le Japon, la Chine est un pays qui mélange son passé ancien et son présent moderne et, comme nous l’avons vu dans les épisodes de Top Gear et The Grand Tour dans le passé, est l’un des pays en développement les plus rapides sur Terre et pourrait être un lieu privilégié explorer.

Mexique

En partant de l’Asie pour cette suggestion, nous avons le Mexique, un pays sans doute mieux connu pour sa nourriture, qui a été massacrée par le reste du monde, et le jour des célébrations des morts. Mais au-delà de cette couche extérieure et des destinations touristiques populaires, il serait fascinant d’en savoir plus sur le pays d’Amérique centrale, à condition qu’il n’y ait pas de rodage avec des cartels de la drogue.

Corée du Sud

Idéalement, une série à travers toute la Corée, le Nord et le Sud, serait la meilleure façon de traiter ce pays d’Extrême-Orient, contrastant les différences entre les deux perspectives très différentes dans les pays respectifs. Cependant, la Corée du Nord est secrètement connue pour laisser entrer des équipes de tournage étrangères et une série sur la Corée du Sud seule, qui est déjà assez similaire au Japon, pourrait être un peu trop identique, pour ainsi dire.

Russie

Et enfin, nous arrivons au plus grand pays de la Terre et qui est toujours recouvert de cette couche de mystère grâce à son infâme président, la Russie. L’inspiration derrière cette suggestion vient de l’épisode Top Gear en Ukraine où Clarkson, Hammond et May se sont aventurés à travers la Crimée, en passant par les bases aériennes de la guerre froide et même le site de la catastrophe de Tchernobyl. Plus de cela, mais sur la Russie ferait sans aucun doute une montre fascinante.

Dans d’autres nouvelles, où est la prison de Belmarsh? Entrez dans la fameuse prison de la nouvelle série ITV de Ross Kemp