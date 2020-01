1/3

Cinta Parasite remporte les applaudissements avec le premier prix aux SAG Awards

“Parasite»(« Parasites ») a officiellement infecté cette saison de prix. L’histoire coréenne de Bong Joon Ho, l’un des films étrangers les plus ovés de la soirée de remise des Prix ​​SAG.

La bande, “Parasite», Il a pris les paumes lors de la dernière cérémonie de remise des prix de la Screen Actors Guild, qui s’est tenue dimanche dernier après avoir été couronné du plus grand honneur. Dans le même temps, il se positionne comme un concurrent légitime pour le favori des Oscars “1917” Le mois prochain.

Ce film d’origine coréenne, a dépassé les productions telles que «Il était une fois … à Hollywood“(” Il était une fois à Hollywood “) et”L’Irlandais“(” The Irish “), était inattendu mais dans une certaine mesure, ce qui n’était pas une raison pour faire les ovations à l’intérieur du Shrine Auditorium à Los Angeles.

Cependant, ces deux dernières années, le vainqueur du SAG le meilleur casting n’a pas fini par remporter l’Oscar du meilleur film: “Black Panther” (“Black Panther”) l’année dernière et “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” (“Trois publicités pour un crime”) en 2018.

La bande de «1917», A été la plus acclamée pour ses réalisations techniques, elle n’a pas été nominée pour le prix de la guilde des acteurs.

Jennifer Aniston et Brad Pitt célèbrent leurs victoires

Cependant, la nuit des récompenses et reconnaissances n’a pas occulté le moment de la réunion des Jennifer Aniston et Brad Pitt qui ont également été gagnants et célèbrent leurs victoires respectives.

Pitt se dirigeait pour obtenir son premier Oscar pour sa performance dans “Il était une fois … à Hollywood», Le prix de la guilde des acteurs a ajouté à son statut préféré.

Pitt, qui a dit qu’il se remettait d’une grippe, a regardé sa statuette et a dit: “Je dois l’ajouter à mon profil Tinder.”

Soyons honnêtes, c’était un rôle difficile. Un gars prend de la drogue, enlève sa chemise et ne s’entend pas avec sa femme », a plaisanté Pitt. “C’était très farfelu.” Les membres du public ont ri et applaudi, y compris Aniston, son ex-femme.

Plus tard, Aniston Il a reçu son prix de la meilleure actrice dans une série dramatique, après son travail sur “Le spectacle du matin»D’après APPLE TV Plus.

“Quoi!?”, A-t-il dit sur scène, qui a terminé son discours avec reconnaissance à son partenaire dans “Meurtre mystère»(« Mystère à bord ») Adam Sandler, dont la performance dans« Uncut Gems »(« Rough Diamonds »).

Cependant, Pitt J’ai entendu dans les coulisses le discours d’acceptation de Aniston. Plus tard, après leur rencontre, ils se sont félicités chaleureusement pour leurs victoires individuelles dans la SAG. Les images ont fait sensation sur Internet.

Avec Pitt, tous les favoris des Oscars ont maintenu leur élan, y compris Renee Zellweger pour “Judy”, Joaquin Phoenix pour “Joker” (“Joker”) et Laura Dern pour “Marriage Story”.

La cérémonie du Prix ​​SAG, dans sa 26e édition, a été diffusé en direct sur TNT et TBS.

