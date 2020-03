Circo del Sol lance une plateforme avec certains de ses spectacles et tutoriels

▲ Scène de Luzia, lors de sa présentation au Mexique.Photo Notimex

Europa Press

Journal La Jornada

Lundi 30 mars 2020, p. a10

Madrid Circo del Sol a lancé un nouvel espace web de contenu numérique appelé CirqueConnect, qui comprend, entre autres offres, l’ouverture d’une partie de ses archives d’enregistrements avec des spectacles en direct tels que Kurios: Cabinet des Curiosités et Luzia.

Vendue sur cirquedusoleil.com/, la plateforme a publié vendredi dernier une spéciale de 60 minutes, présentant certains des moments les plus spéciaux de trois de ses émissions emblématiques.

Le contenu audiovisuel comprend également des expériences de réalité virtuelle, grâce à l’application VR Cirque du Soleil, qui vous permettra de monter sur scène et d’entrer au cœur de certains spectacles de la compagnie.

Il y aura également des séries de contenus et des tutoriels, tels que Cirque it Ou’t et Color Me Cirque, dans lesquels le public pourra se former en suivant les conseils des artistes de la société et apprendre les techniques de maquillage de leurs professionnels.

La plate-forme propose également des clips vidéo et des bandes sonores de divers spectacles et un programme familial avec Luna Petunia, de Netflix, une série d’aventures animées, de l’amitié et de l’apprentissage dans le pays fantastique d’Amazia, et Big Top Academy, une série d’action en direct ciblée originale dans un groupe de jeunes acrobates qui rêvent de devenir artistes de cirque.

Divertissement de haute qualité

Au Circo del Sol, nous offrons un divertissement de haute qualité à nos fans qui restent à la maison pendant toute la durée de la crise pandémique, a déclaré Sheila Morin, chef de la direction du Cirque du Soleil Entertainment Group.

La société explore des options de restructuration de la dette, face à une faillite potentielle, après avoir dû annuler ses émissions de coronavirus, ont déclaré des personnes proches du dossier.

L’entreprise basée à Montréal a dû licencier temporairement la plupart de son personnel après les mesures de distanciation sociale imposées pour empêcher la propagation du virus.

(Avec des informations de .)

.