City Girls, DaBaby’s Kids Choice Award confond le public

Le hip hop prend le relais des Kids ‘Choice Awards de Nickelodeon cette année alors que Chance The Rapper accueille et un certain nombre d’artistes comme City Girls, DaBaby, Megan Thee Stallion et Lizzo sont nominés. La cérémonie de remise des prix pour les familles aura lieu au Forum à Inglewood, en Californie, le 22 mars, et bien qu’il soit normal que les Kid’s Choice Awards nomment des artistes et du contenu non liés aux enfants, les hochements de tête de cette année semblent avoir confondu les médias sociaux .

Les nominations de 2020 sont principalement conçues pour un contenu adapté aux enfants, mais quelques noms sont restés comme des pouces douloureux. Le dernier single de Megan Thee Stallion est intitulé “B.I.T.C.H.” et le rappeur de Houston parle souvent de ses exploits sexuels. Les paroles torrides de City Girls sont présentées dans presque tous leurs titres, et DaBaby est peut-être une superstar internationale, mais certaines personnes appellent également son contenu lyrique. Ils sont tous nominés dans la catégorie du meilleur nouvel artiste aux côtés de Lewis Capaldi, Lil Nas X et Lizzo.

Consultez la liste complète des nominés ci-dessous et quelques réactions surprises.

TÉLÉVISION

ÉMISSION TV FAVORITE POUR ENFANTS

Une série d’événements malheureux

Tout ça

BUNK’D

Henry Danger

Morphers de Power Rangers Beast

Raven’s Home

ÉMISSION TV FAMILIALE PRÉFÉRÉE

Fuller House

Famille moderne

Choses étranges

La théorie du Big Bang

Le flash

Jeune Sheldon

SALON DE RÉALITÉ PRÉFÉRÉ

L’Amérique a du talent

Guerrier Ninja américain

Vidéos les plus amusantes de l’Amérique

MasterChef Junior

Le chanteur masqué

La voix

HÔTE TV PRÉFÉRÉE

Ellen DeGeneres (Ellen’s Game of Games)

John Cena (Êtes-vous plus intelligent qu’un élève de 5e)

Nick Cannon (le chanteur masqué)

Ryan Seacrest (American Idol)

Terry Crews (America’s Got Talent)

Tiffany Haddish (les enfants disent les choses les plus dures)

SÉRIE ANIMÉE PRÉFÉRÉE

ALVINNN !!! et les Chipmunks

Bob l’éponge Carré

Teen Titans Go!

Le monde incroyable de Gumball

The Loud House

Les Simpsons

ÉTOILE DE TV FEMME FAVORITE

Candace Cameron Bure (D.J. Tanner-Fuller, Fuller House)

Ella Anderson (Piper Hart, Henry Danger)

Millie Bobby Brown (Onze, Stranger Things)

Liste de Peyton (Emma Ross, BUNK’D)

Raven-Symoné (Raven Baxter, Raven’s Home)

Riele Downs (Charlotte Page, Henry Danger)

TÉLÉPHONE PRÉFÉRÉE MÂLE

Abraham Rodriguez (Nate Silva / Gold Ranger, Power Rangers Beast Morphers)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair, Stranger Things)

Jace Norman (Henry Hart / Kid Danger, Henry Danger)

Jim Parsons (Sheldon Cooper, The Big Bang Theory)

Joshua Bassett (Ricky, High School Musical: The Musical: The Series)

Karan Brar (Ravi Ross, BUNK’D)

FILM

FILM PRÉFÉRÉ

Aladdin

Avengers: Fin de partie

Captain Marvel

Jumanji: le niveau suivant

Spider-Man: loin de chez soi

Star Wars: The Rise of Skywalker

ACTRICE DE FILM PRÉFÉRÉE

Angelina Jolie (Maléfique, Maléfique: Maîtresse du Mal)

Brie Larson (Carol Danvers / Captain Marvel, Captain Marvel; Carol Danvers / Captain Marvel, Avengers: Endgame)

Dove Cameron (Mal, Descendants 3)

Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Black Widow, Avengers: Endgame)

Taylor Swift (Bombalurina, Chats)

Zendaya (MJ, Spider-Man: loin de chez soi)

ACTEUR DE FILM PRÉFÉRÉ

Chris Evans (Steve Rogers / Captain America, Avengers: Fin de partie)

Chris Hemsworth (Thor, Avengers: Endgame; Agent H, Men In Black: International)

Dwayne Johnson (Hobbs, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw; Dr. Smolder Bravestone, Jumanji: The Next Level)

Kevin Hart (Franklin «Mouse» Finbar, Jumanji: The Next Level)

Tom Holland (Peter Parker / Spider-Man, Spider-Man: loin de chez soi)

Will Smith (Génie, Aladdin)

SUPER-HÉROF PRÉFÉRÉ

Brie Larson (Captain Marvel, Captain Marvel; Captain Marvel, Avengers: Endgame)

Chris Evans (Captain America, Avengers: Fin de partie)

Chris Hemsworth (Thor, Avengers: Fin de partie)

Robert Downey Jr. (Iron Man, Avengers: Endgame)

Scarlett Johansson (Black Widow, Avengers: Endgame)

Tom Holland (Spider-Man, Spider-Man: loin de chez soi; Spider-Man, Avengers: Endgame)

FILM D’ANIMATION PRÉFÉRÉ

Congelé 2

Le film Angry Birds 2

Le film LEGO 2: la deuxième partie

Le roi Lion

La vie secrète des animaux domestiques 2

Toy Story 4

VOIX FÉMININE PRÉFÉRÉE D’UN FILM D’ANIMATION

Beyoncé (Nala, Le Roi Lion)

Idina Menzel (Elsa, Frozen 2)

Kristen Bell (Anna, Frozen 2)

Tiffany Haddish (Daisy, La vie secrète des animaux domestiques 2; Queen Watevra Wa’Nabi, Le film LEGO 2: La deuxième partie)

VOIX HOMME FAVORITE D’UN FILM D’ANIMATION

Chris Pratt (Emmet Brickowski / Rex Dangervest, Le film LEGO 2: la deuxième partie)

Josh Gad (Olaf, Frozen 2)

Kevin Hart (Snowball, La vie secrète des animaux domestiques 2)

Tom Hanks (Woody, Toy Story 4)

LA MUSIQUE

ARTISTE FÉMININE PRÉFÉRÉE

Ariana Grande

Beyoncé

Billie Eilish

Katy Perry

Selena Gomez

Taylor Swift

ARTISTE HOMME PRÉFÉRÉ

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

Marshmello

Post Malone

Shawn Mendes

GROUPE DE MUSIQUE FAVORITE

BTS

Garçon radio-actif

Jonas Brothers

Bordeaux 5

Panique! À la discothèque

Les Chainsmokers

CHANSON PRÉFÉRÉE

«7 anneaux» – Ariana Grande

«Méchant» – Billie Eilish

«Souvenirs» – Maroon 5

«Route de la vieille ville» – Lil Nas X

«Sucker» – Jonas Brothers

«Vous devez vous calmer» – Taylor Swift

COLLABORATION MUSICALE FAVORITE

«10 000 heures» – Justin Bieber & Dan + Shay

“Je m’en fiche” – Ed Sheeran & Justin Bieber

«MOI!» – Taylor Swift, avec Brendon Urie

«Old Town Road (Remix)» – Lil Nas X, avec Billy Ray Cyrus

«Señorita» – Shawn Mendes et Camila Cabello

«Tournesol» – Post Malone & Swae Lee

FAVORITE BREAKOUT NEW ARTIST

Filles de la ville

DaBaby

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Megan Thee Stallion

STAR DE MUSIQUE MONDIALE FAVORITE

BTS (Asie)

Dua Lipa (Royaume-Uni)

J Balvin (Amérique latine)

Rosalía (Europe)

Sho Madjozi (Afrique)

Taylor Swift (Amérique du Nord)

Tones and I (Australie)

ÉTOILE SOCIALE MALE PRÉFÉRÉE

Coyote Peterson

David Dobrik

Dolan Twins

Parfait mec

MrBeast

Ryan’s World

ÉTOILE SOCIALE FÉMININE PRÉFÉRÉE

Annie LeBlanc

Emma Chamberlain

Lilly Singh

Liza Koshy

Miranda chante

Jumeaux Merrell

JEU FAVORI

DanTDM

GamerGirl

Ninja

PrestonPlayz

SSSniperWolf

JEU VIDÉO FAVORI

Fortnite

Visite de Mario Kart

Minecraft

Super Smash Bros. ™ Ultimate

ÉTOILE DE MUSIQUE SOCIALE FAVORITE

Asher Angel

Blanco Brown

Johnny Orlando

JoJo Siwa

Mackenzie Ziegler

Max et Harvey

ÉTOILE SPORTIVE FÉMININE PRÉFÉRÉE

Alex Morgan

Lindsey Vonn

Megan Rapinoe

Naomi Osaka

Serena Williams

Simone Biles

ÉTOILE SPORTIVE MALE PRÉFÉRÉE

Cristiano Ronaldo

James Lebron

Patrick Mahomes

Shaun White

Stephen Curry

Tom Brady

