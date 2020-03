Claes Bang dit qu’il aimerait jouer à nouveau “Dracula” pour une deuxième saison de la série BBC / Netflix

Cette année a débuté en beauté avec l’arrivée de la série de la BBC «Dracula» sur Netflix ici aux États-Unis (lire notre critique), un conte de trois épisodes avec Claes Bang comme caractère de titre.

Sans gâcher quoi que ce soit pour ceux qui n’ont pas encore vu la position de Mark Gatiss et Steven Moffat sur le suceur de sang classique, l’histoire se termine plutôt bien à la fin du troisième et dernier épisode, mais cela ne signifie certainement pas que la série ne pourrait pas ne continuez pas si les responsables ont décidé qu’ils le voulaient. Après tout, «la fin» est-elle vraiment la fin pour un monstre comme Dracula?

En parlant avec Collider cette semaine, Bang a pesé sur une deuxième saison potentielle.

“C’est absolument quelque chose dont je pense qu’on discute, mais je ne pense pas du tout qu’il y ait de nouvelles “, a déclaré l’acteur sur le site. “Je n’ai rien entendu. Je serais super content d’en faire un de plus [season]. J’adorerais retourner avec toutes ces personnes et en faire plus. C’était vraiment épanouissant et charmant, et vraiment, vraiment cool à faire. »

Il a poursuivi: «J’ai essayé de savoir si quelque chose se passait, mais Je ne pense pas qu’ils aient encore entamé les discussions. Je pense que ce qui se passe, c’est que Netflix et la BBC évaluent comment cela se fait, et tout cela. Donc, malheureusement, je ne peux rien vous dire parce que je ne sais pas, pour le moment. J’aimerais vraiment savoir et j’aimerais en faire un de plus, mais il n’y a pas encore de nouvelles dans ce département. »

“Dracula” se joue plus comme une trilogie de long métrage que comme une série et une fois que vous entrez dans le ton, c’est un bon moment sanglant, offrant une nouvelle prise en temps opportun et le retrait de Dracula.

Vous pouvez diffuser les trois épisodes sur Netflix. Et je vous le recommande.