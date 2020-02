Clairce, Kung Fu, The Lost Boys – / Film

Un grand nombre de castings télévisés ont eu lieu cette semaine, et nous sommes là pour tout vous dire. Clarice, une série dérivée de Silence of the Lambs qui n’est pas Hannibal, a trouvé son avance, tout comme Kung Fu redémarrer. Pendant ce temps, le nouveau pilote Les garçons perdus La série télévisée a également ajouté un tas de noms. Ce sera en fait la deuxième tentative d’un pilote de Lost Boys – Warner Bros.TV a renvoyé la distribution complète de leur pilote d’origine, à l’exception de deux acteurs.

Clarice Casting

Rebecca Breeds a été choisi comme Clarice Starling dans Clarice, un nouveau spin-off télévisé de The Silence of the Lambs sur CBS. Selon THR, le spectacle se déroule en 1993 et ​​«plonge profondément dans l’histoire personnelle indicible de Clarice Starling (que Jodie Foster a joué dans le film de 1991) alors qu’elle revient sur le terrain pour poursuivre des meurtriers en série et des prédateurs sexuels tout en naviguant sur le le monde politique à enjeux élevés de Washington… Clarice est brillante et vulnérable, diplômée de magna cum laude de l’Université de Virginie. Sa bravoure lui donne une lumière intérieure qui attire les monstres et les fous vers elle. Sa composition psychologique complexe vient d’une enfance difficile et sa motivation vient de son besoin d’échapper au fardeau des secrets de famille qui l’ont hantée tout au long de sa vie. »

Hannibal Lecter est peu susceptible d’apparaître en tant que personnage dans la série, car les problèmes de droits sont un peu désordonnés (c’est la même raison pour laquelle Clarice Starling n’est jamais apparue en tant que personnage dans Hannibal). Ma réaction instinctive à Clarice est que c’est une mauvaise idée. Mais je pensais aussi la même chose que Hannibal, et cela s’est avéré être l’une de mes émissions préférées de tous les temps. Cela dit, Hannibal était si génial parce qu’il était si risqué, créatif et différent de tout le reste sur la télévision en réseau. Clarice fera-t-elle de même?

Kung Fu Casting

Kung Fu, la série des années 1970 avec David Carradine, obtient un redémarrage inversé. Per The Wrap, Olivia Liang a décroché la tête de la série CW, qui présente le synopsis suivant:

Une crise du quart de vie amène une jeune femme sino-américaine, Nicky Chen, à abandonner ses études et à entreprendre un voyage qui change la vie dans un monastère isolé en Chine. Mais quand elle revient pour trouver sa ville natale envahie par le crime et la corruption, Nicky utilise ses compétences en arts martiaux et les valeurs de Shaolin pour protéger sa communauté et traduire les criminels en justice – tout en recherchant l’assassin qui a tué son mentor Shaolin et la cible désormais.

La série originale s’est déroulée de 1972 à 1975. Il y a également eu un redémarrage, Kung Fu: The Legend Continues, qui a été diffusé de 1993 à 1997.

Le casting des garçons perdus

L’été dernier, il a été signalé que la série télévisée The Lost Boys de CW était en train de subir une refonte majeure. Un pilote avait déjà été filmé pour la série, mais le réseau était mécontent des résultats, et a continué à laisser la distribution entière – à l’exception de deux acteurs, Medalion Rahimi et Dakota Shapiro – aller. Maintenant, ils essaient à nouveau avec de nouveaux acteurs. Par date limite, Branden Cook, Lincoln Younes, et Ruby Cruz sont maintenant les leaders de la série vampire.

Dans l’émission, «lorsqu’une mère et ses fils de génération Z, dont un joué par Cook, déménagent dans la ville balnéaire où elle a grandi, ils découvrent qu’il y a une raison sinistre que les enfants cool du coin dorment toute la journée, font la fête toute la nuit, ne grandissent jamais et ne vieillis jamais. Les liens familiaux sont mis à l’épreuve alors que les frères se retrouvent de part et d’autre d’une lutte mythologique. » La série est une prise sur le film du même nom de 1987, où des adolescents vampires cool traînaient et mangeaient de la nourriture chinoise. Voici qui jouent les nouveaux acteurs:

Cook joue Garrett, l’aîné des deux frères qui ont déménagé avec leur maman dans la communauté balnéaire de Caroline du Nord. Il est une version du personnage de Michael dans le film, joué par Jason Patric.

Younes incarne Benjamin, le chef charismatique de la bande de vampires de la ville. Il s’agit d’une version du personnage de David joué dans le film de Kiefer Sutherland.

Cruz joue Elsie, une version du personnage de Jami Gertz Star dans le film, qui fait des étincelles avec le nouveau gars de la ville, Garrett.

