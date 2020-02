Claire Danes et la créatrice de «Homeland» révèlent que Carrie Mathison n’était pas à l’origine bipolaire. Voici pourquoi elle l’est.

Le voyage de Carrie Mathison (Claire Danes) touche à sa fin alors que Homeland entame sa dernière saison sur Showtime. Pendant sept ans, Carrie s’est mise en danger pour prévenir les attaques terroristes, souvent à grands frais pour elle-même et sa famille. L’une de ses caractéristiques les plus remarquables ne figurait pas dans le script original.

Claire Danes | Mark Seliger / SHOWTIME

Les fans de Homeland ont suivi les luttes de Carrie contre le trouble bipolaire autant que ses activités antiterroristes. Elle a parfois intentionnellement cessé de prendre ses médicaments parce qu’elle sent que ses tendances bipolaires l’aident à résoudre les crises terroristes. Le 13 janvier, sur un panel de la Television Critics Association pour Homeland, les Danois et le co-créateur Alex Gansa ont expliqué comment Carrie est devenue bipolaire. Homeland est diffusé le dimanche à 21 h sur Showtime.

Les dirigeants de Showtime ont encouragé «Homeland» à rendre le personnage de Claire Danes bipolaire

Lorsque Gansa écrivait le tout premier scénario de Homeland avec Howard Gordon et Gideon Raff, il a déclaré que Showtime les avait poussés à rendre Carrie Mathison plus audacieuse.

«C’était vraiment Showtime [executives] David Nevins et Gary Levine qui nous ont demandé de repousser les limites de ce personnage pour lui faire, à défaut d’une meilleure expression, un câble plus premium, quelque chose qui la définissait d’une manière qui n’était pas seulement Chicken Little qui criait que le ciel était tomber chaque semaine », a déclaré Gansa.

La femme d’Alex Gansa lui a suggéré d’explorer le trouble bipolaire

Même après les suggestions de Showtime, Gansa n’a pas eu de prise. Il a dit que sa femme l’avait pointé vers le trouble bipolaire comme un trait de caractère qui pouvait convenir à Carrie Mathison.

Claire Danes | Sifeddine Elamine / SHOWTIME

“Je dois rendre hommage à ma femme, Lauren White, qui, en se promenant avec moi un matin, dit:” Cette maladie bipolaire est dans toutes les actualités “”, a déclaré Gansa. «Elle venait de lire un joli livre de Kay Jamison intitulé An Unquiet Mind. Et je suis allé le lire tout de suite, et cela semblait être un choix très naturel pour ce personnage. Ainsi, dans le prochain projet, Carrie Mathison est devenue bipolaire. »

Claire Danes a déclaré que le trouble bipolaire était toujours pertinent pour le complot «Homeland»

La première saison de Homeland a été centrée sur le retour de Nick Brody (Damien Lewis) d’une prison d’Al-Qaïda. On soupçonnait qu’il deviendrait un agent dormant, et Brody ne pensait pas que sa conversion à l’islam se passerait bien. À la lumière de cette histoire, les Danois ont apprécié l’approche de Carrie à l’égard du trouble bipolaire.

(L-R): Claire Danes comme Carrie et Mohammed Barki | Sifeddine Elamine / SHOWTIME

“Cela l’a également liée à Brody parce qu’elle avait quelque chose qu’elle cachait”, a déclaré Danes. «Je pense que cela a vraiment fonctionné aussi pour cette raison. J’étais toujours inquiet à l’idée qu’il soit traité comme un gadget ou un dispositif de complot ou que nous ne l’utilisions que lorsque cela était pratique pour l’histoire. »

“Homeland” n’est pas un documentaire sur le trouble bipolaire

Les Danois sont également restés sensibles au fait que Homeland est toujours un spectacle fictif. Ce n’est peut-être pas une représentation exacte à 100% des manifestations bipolaires, mais c’est 100% sympathique.

“Je pense que nous devons prendre des libertés”, a déclaré Danes. «Écoutez, il y avait beaucoup de licence poétique ici, mais je pense aussi que nous avons pris soin de faire référence à des expériences authentiques. Et nous avons tous fait beaucoup de recherches, et nous l’avons tous pris très au sérieux. »

(L-R): Costa Ronin et Claire Danes | Sifeddine Elamine / SHOWTIME

Pendant huit saisons dans Homeland, les Danois ont compris à quel point la santé mentale de Carrie était liée à son travail.

“Elle ne peut pas tenir sa santé mentale et sa santé pour acquises. Elle sait que les choses peuvent exploser. Ils peuvent vraiment mal tourner vraiment, très vite. Elle veille donc toujours à cela, et je pense qu’il a été facile pour elle d’extrapoler et d’imaginer le pays en ces termes. C’est ce que j’admire chez ces gens que j’ai appris dans ma tentative de dépeindre cette expérience, à quel point ils travaillent dur pour vivre une journée ordinaire et à quel point nous en tant que «gens normaux; prendre pour acquis. Donc sa vigilance et son élan protecteur et sa compréhension que le danger est réel. Tout cela était tout à fait logique pour moi et j’ai trouvé très émouvant. »

Claire Danes, panel de la Television Critics Association, 1/13/2020