CLAMP prépare une nouvelle série pour Netflix

Bonne nouvelle pour les fans d’anime, Netflix a appelé 6 des créateurs les plus importants du Japon pour créer des mouvements de série originaux à partir de sa plateforme. Le groupe est dirigé par le mythique CLAMP, créateurs de Cardcaptor Sakura, Magic Warriors, Chobits et d’autres.

Le groupe comprend également des mangas, romanciers, scénaristes et cinéastes Shin Kibayashi (The Kindaichi Case Files), Yasuo Ohtagaki (Mobile Suit Gundam: Thunderbolt), Otsuichi (Goth), Tow Ubukata (Mardock Scramble) et Mari Yamazaki (Thermae Romae ). Tous ont joué un rôle essentiel dans la popularité croissante de l’anime contemporain.

«Nous sommes ravis de travailler avec ces créateurs extraordinaires pour apporter le meilleur anime de leur classe à Netflix. Ces partenariats font partie de notre stratégie d’investissement plus large pour soutenir les anime japonais, ce qui donne aux créateurs la possibilité de raconter des histoires audacieuses et innovantes et leur donne accès à des fans du monde entier, car la narration n’a pas limites dans le monde de l’anime », a déclaré Taiki Sakurai, producteur en chef de l’anime sur Netflix.

Le directeur de CLAMP, Nanase Ohkawa, a déclaré «Nous sommes très heureux d’être les bienvenus dans cette nouvelle initiative. Nous attendons avec impatience le jour où nos programmes créés avec Netflix atteindront des fans dans 190 pays. »

Netflix n’a pas divulgué les projets sur lesquels ces auteurs travaillent ni les dates de sortie, mais les noms nous assurent de bonnes histoires à venir.

.