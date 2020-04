Clare Crawley a gardé la robe de sa rupture emblématique avec Juan Pablo Galavis

Les fans se sont réjouis lorsque Clare Crawley de la saison de Juan Pablo Galavis de The Bachelor a été annoncée comme la prochaine bachelorette. La femme de 39 ans a eu sa juste part de moments mémorables. Mais la rupture emblématique de Crawley avec Galavis est ce qui a fait du coiffeur de Sacramento un favori des fans de Bachelor Nation. Puis récemment sur Instagram, Crawley a révélé qu’elle avait gardé la robe du «moment le plus stimulant» de sa vie. Et en gros, nous sommes prêts à la regarder prendre les rênes de The Bachelorette en ce moment.

Qu’a dit Clare Crawley à Juan Pablo Galavis sur «The Bachelor»?

Dans The Bachelor Season 18, Crawley a atteint les deux derniers de Galavis, aux côtés de Nikki Ferrell. Mais après une montagne russe d’une saison, Galavis et Crawley ont eu la pire fin possible à leur date finale.

Lors d’un vol en hélicoptère, le couple a partagé un peu d’intimité sans microphones ni caméras. Cependant, au lieu de cracher de douces choses, Galavis a choisi de dire à Crawley quelque chose d’obscène. Selon Us Weekly, il a déclaré: “J’adore te baiser, mais je ne te connais pas.”

Plus tard, lors de la cérémonie de la rose finale, Galavis a rompu avec Crawley pour être avec Ferrell. Néanmoins, Crawley a eu le dernier mot. Avant de sortir, la nouvelle célibataire a déchiré Galavis.

“J’ai perdu le respect pour vous”, a déclaré Crawley. “Parce que je vais vous dire quoi, je pensais que je savais quel genre d’homme vous étiez. Ce que vous m’avez fait vivre, je ne voudrais jamais que mes enfants aient un père comme vous. »

“La Bachelorette Clare Crawley révèle qu’elle a gardé la robe de la rupture de Juan Pablo Galavis sur Instagram

L’histoire Instagram de Clare Crawley | Clare Crawley via Instagram Story

Le 4 mars, Crawley a partagé une explosion du passé sur son histoire Instagram. La prochaine bachelorette a fait un peu de nettoyage de printemps et a dévoilé la robe turquoise de sa rupture dramatique avec Galavis sur The Bachelor.

“Le nettoyage des placards aujourd’hui … vous semble familier?!” Crawley a écrit.

Ensuite, le coiffeur a partagé un peu d’informations en coulisses. “Fait amusant: la fermeture éclair entière est déchiquetée et inutilisable parce que j’ai arraché cette robe dès que je suis montée dans la voiture”, a écrit Crawley. Et en toute honnêteté, nous ne la blâmons pas.

Pendant ce temps, Crawley a également expliqué pourquoi elle avait conservé la robe depuis 2014. «2 raisons pour lesquelles je l’ai gardée: 1) [Bachelorette stylist Cary Fetman] perlé à la main et cela signifiait le monde pour moi. 2) Ce fut le moment le plus stimulant de ma vie », a-t-elle écrit.

Mais en dehors de la valeur sentimentale de la robe, il semble que Crawley ait évolué et soit prête à se lancer dans sa prochaine aventure. “Attendez juste de voir ma robe Clare 2.0”, a écrit Crawley, taquinant The Bachelorette Season 16.

Quand commencera la saison de Clare Crawley de «The Bachelorette»?

«The Bachelorette’s Clare Crawley and‘ The Bachelor’s’s Juan Pablo Galavis | Rick Rowell / Walt Disney Television via .

Le 13 mars, la saison de The Bachelorette de Crawley a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Le natif de Sacramento a abordé la nouvelle dans un article Instagram. Elle a écrit:

Bonjour! Parlez de la saison la plus dramatique de tous les temps! Sérieusement, la santé de tout le monde est la priorité la plus importante en ce moment, et comme vous en avez sûrement entendu parler, nous appuyons pour l’instant sur le tournage de The Bachelorette. Nous le prenons jour après jour et même heure par heure car c’est tellement imprévisible. Tout ce que je sais avec certitude, c’est que mon cœur est si plein de tout l’amour et du soutien jusqu’à présent, et je suis toujours si excité que mon voyage commence! J’ai attendu 38 ans pour ces moments, ce qui est un peu plus long, non!

Le 1er avril, l’hôte Chris Harrison a mis à jour l’état de la situation. Il a confirmé que la série de télé-réalité ABC ne reprendrait pas sa production tant que cela ne serait pas sûr.

“Tant que nous ne pouvons pas faire ce spectacle et le faire en toute sécurité, nous ne le ferons pas”, a déclaré Harrison à Entertainment Tonight. “Pour l’instant, nous sommes en attente et cela est reporté. Mais nous essayons tous de rentrer dedans pour y revenir et pour que Clare soit notre bachelorette. “

Le voyage a déjà commencé bien avant que j’aie cette opportunité;) ne te sens pas mal! C’est un nouveau chapitre passionnant! https://t.co/dCU4IxInCe

– Clare Crawley (@Clare_Crawley) 3 avril 2020

Malgré cela, il semble que Crawley soit toujours enthousiasmé par ce qui va arriver sur The Bachelorette. Le 2 avril, un fan a tweeté pour exprimer sa déception face au retard.

“Je me sens tellement mal pour Claire parce qu’elle n’a pas encore commencé son voyage pour trouver l’amour”, a écrit la fan sur Twitter.

Mais Crawley a rassuré le fan de Bachelor Nation au sujet de sa quête d’amour. «Le voyage a déjà commencé bien avant que j’en ai l’occasion», a-t-elle écrit. “Ne te sens pas mal! C’est un nouveau chapitre passionnant! “

Bien que la production de The Bachelorette Season 16 soit indéfiniment reportée, les récents commentaires de Crawley nous disent que cela vaudra la peine d’attendre. Alors préparez-vous.

