Clare Crawley: “The Bachelorette” Saison 16 Star Revealed

C’est officiel: lorsque The Bachelorette reviendra sur ABC pour la saison 16, Clare Crawley sera celle qui tiendra les roses. L’annonce très attendue a été faite lundi lors de Good Morning America.

Bien qu’ABC choisisse généralement un Bachelorette parmi la dernière génération de candidats au Bachelor, Crawley n’a pas concouru pour le cœur de Peter Weber lors de la saison 24. Au contraire, elle est arrivée en deuxième place lors de la saison The Bachelor de Juan Pablo Galavis en 2014 – et elle l’a raconté de façon mémorable. Galavis s’est éteint après l’avoir larguée lors de la finale de la saison, ce qui en a rapidement fait la favorite des fans.

Crawley est apparue plus tard dans les saisons 1 et 2 de Bachelor in Paradise, ainsi qu’aux Jeux d’hiver de Bachelor, où elle a semblé trouver l’amour avec Benoit Beauséjour-Savard. Peu de temps après la fin des Jeux d’hiver, cependant, la paire a mis fin à ses fiançailles.

Et ce n’est que la dernière d’une série d’annonces bruyantes sur Bachelor Nation. ABC a révélé la semaine dernière que les producteurs recherchent des célibataires sexy dans leur «âge d’or» (alias 65 ans et plus) pour une émission de rencontres axée sur les seniors actuellement en développement.

Une autre ramification, The Bachelor: Listen to Your Heart, sera présentée le lundi 13 avril (8 / 7c). Dans cette émission de téléréalité quelque peu décalée, 20 célibataires «se lancent dans un voyage incroyable pour trouver l’amour à travers la musique», selon la logline officielle. En chantant des chansons populaires, à la fois individuellement et en couple, les candidats «chercheront à former des attractions à travers les mélodies, trouveront et révéleront leurs sentiments et finiront par tomber amoureux». Cliquez ici pour regarder une promo pour la première expérience en son genre.

ABC diffuse actuellement de nouveaux épisodes de la 24e saison de The Bachelor le lundi à 20 h. Weber (alias «Pilot Pete») touche à la fin de son voyage romantique, avec seulement trois femmes restantes: la représentante des ventes médicales Victoria Fuller, le parent parent recruteur Madison Prewett et la mannequin Hannah Ann Sluss. Et soyons réels – quel que soit le candidat qui ne devienne pas la nouvelle Mme Peter Weber a un coup assez décent pour obtenir sa propre saison de The Bachelorette un jour.

