Classe mortelle, podcasts et plus encore!

CS recommande: Doom Eternal, plus des livres, de la musique et plus encore!

Bloqué à l’intérieur? Vous ne savez pas quoi regarder / lire / jouer / écouter? ComingSoon.net vous protège. Dans cette semaine CS recommande notre personnel vous donne des conseils solides sur les meilleurs médias à consommer pendant votre temps d’arrêt, y compris Classe mortelle & plus. Découvrez nos choix ci-dessous!

RECOMMANDATION DE MAX EVRY: Les films qui m’ont fait: Défilé pandémique

Cliquez ici pour écouter ou télécharger!

Mon podcast de films actuels préféré est Les films qui m’ont fait, animée par le réalisateur culte fav Joe Dante (Gremlins, Les «burbs», Le hurlement) et le scénariste nominé aux Oscars Josh Olson (Une histoire de violence) qui demandent à leurs illustres invités de parler des films qui les ont particulièrement inspirés. Cette semaine, plusieurs anciens invités parlent à distance des films qu’ils recommandent aux gens de regarder en quarantaine. Les invités incluent le comédien Dana Gould (Stan contre le mal), le scénariste Daniel Waters (Bruyères), le scénariste Scott Alexander (Ed Wood) et la réalisatrice Allison Anders (Grâce de mon cœur).

RECOMMANDATION DE KYLIE HEMMERT: Deadly Class Season One

Cliquez ici pour acheter!

Basé sur les bandes dessinées de Rick Remender, Classe mortelle reste l’une des séries les plus sous-estimées de tous les temps et j’ai encore du mal à pardonner à Syfy de ne pas renouveler cette magnifique œuvre pour une deuxième saison. Des co-créateurs Miles Orion Feldsott et Rick Remender aux côtés des producteurs exécutifs des Russo Brothers, Classe mortelle est une histoire de passage à l’âge adulte qui se déroule dans le contexte de la contre-culture de la fin des années 1980. Le personnage principal des adolescents, Marcus (Benjamin Wadsworth), est recruté dans les rues pour devenir un lycée à étages pour assassins. Là, il rencontre d’autres adolescents parias auxquels il peut se rapporter, tous avec leur propre enfance dérangeante qui s’efforcent de retrouver un sentiment de normalité alors qu’ils sont constamment entourés de violence et de mort.

La narration élève chaque épisode non seulement dans l’écriture et les performances stellaires, mais dans ses visuels inégalés, y compris les scènes de flashback graphiques révélées à travers des séquences animées. L’une des meilleures parties de l’émission est de savoir comment elle défie les normes télévisées non seulement à travers sa distribution diversifiée, mais en mettant en évidence la violence domestique, les abus, les problèmes de consentement, la consommation de drogues, le chagrin, les traumatismes, le poids de la moralité et les problèmes plus complexes auxquels sont confrontés ces adolescents. sans ignorer l’impact de ces thèmes sur les jeunes personnages. Classe mortelle est sanglant, bonkers, drôle, déchirant et touchant car ces enfants condamnés font face à l’adolescence dans le cadre le plus dysfonctionnel. L’émission n’a peut-être été diffusée que pendant une saison, mais ses 10 épisodes colorés valent le temps (et l’argent).

RECOMMANDATION DE GRANT HERMANNS: Parcs et loisirs – La série complète

Cliquez ici pour acheter!

Le genre sitcom a connu de nombreux ratés au fil des ans, mais l’une des meilleures et des plus reclassables séries depuis la création du genre était NBC. Parcs et loisirs. Combinant un mélange stellaire d’étoiles brillantes d’ensemble avec des personnages intelligents, une satire pointue avec un humour convenablement bas et beaucoup de lignes simples et de quatrième bris de mur, il s’est placé au-dessus de l’autre sitcom emblématique du réseau Le bureau dans les années qui ont suivi ses débuts. À une époque où tout le monde pouvait rire, il n’y a pas de problème avec l’équipe de Pawnee Parks and Recreation, à savoir Ron Swanson de Nick Offerman, qui est le niveau d’humeur ultime que nous pouvons tous vivre au quotidien.

RECOMMANDATION DE MAGGIE DELA PAZ: Bad Genius (film thaï)

Cliquez ici pour acheter!

Inspiré par les vrais événements qui se sont produits en Thaïlande, Mauvais génie suit un groupe d’élèves du secondaire dirigé par une élève de haut niveau nommée Lynn, qui gagne de l’argent en aidant d’autres élèves à tricher sur leurs examens. Au cours de leur dernière année, les enjeux augmenteront au fur et à mesure qu’ils demanderont l’aide de Lynn, la meilleure étudiante de la banque, pour mener à bien une opération de triche à grande échelle au STIC, qui est un test international pour les admissions à l’université. Mauvais génie est un thriller de cambriolage de passage à l’âge adulte qui avait été présenté en 2017, où il a reçu de nombreuses critiques positives de la critique et était devenu le film thaïlandais le plus rentable de cette année. Le film a également acquis une reconnaissance internationale auprès d’organismes primés, notamment le 20e Festival international du film Fantasia pour le long métrage le plus innovant et le meilleur réalisateur Cheval Noir.

Ce que j’aime dans le film, c’est qu’il offre un nouveau regard sur le genre Heist car il montre de manière créative comment une chose simple comme passer un test peut être quelque chose de si excitant et angoissant pour les étudiants. Dans son premier rôle d’actrice, la performance de la star Chutimon Chuengcharoensukying dans le rôle de Lynn est vraiment l’une des forces motrices du film. Donc, si vous êtes fan de Ocean’s 11 films et histoires de passage à l’âge adulte, Mauvais génie est certainement quelque chose que vous recherchez.

RECOMMANDATION DE JEFF AMES: La collection Jack Ryan

Cliquez ici pour acheter!

Vous en avez assez de regarder la bataille mondiale contre le coronavirus? Ensuite, attachez-vous et regardez quatre acteurs différents botter le cul en tant que héros de Tom Clancy, Jack Ryan. Commencer avec La chasse à octobre rouge, le classique de 1990 de Die Hard le réalisateur John McTiernan qui présente Alec Baldwin comme notre principal personnage, qui affronte le capitaine russe (!) de super-sous-marin de Sean Connery dans un drame d’action tendu et intelligent qui comporte plus de dialogue que d’action, mais parvient toujours à divertir à chaque visionnage. Ensuite, profitez de l’après-Indiana Jones Harrison Ford affrontant des terroristes, des trafiquants de drogue et des politiciens corrompus dans Jeux de patriote (1992) et Danger clair et présent (1994) – deux films d’action remarquablement divertissants qui présentent Ford à son meilleur … quand il s’en foutait. Vous pouvez également regarder Ben Affleck et Morgan Freeman essayer vraiment de faire La somme de toutes les peurs (2002) travail; puis pop dans la fonctionnalité Chris Pine-Kevin Costner Jack Ryan: Shadow Recruit (2014) si vous vous ennuyez vraiment.

Mon conseil? Regarder Octobre rouge, Jeux de patriote, Danger clair et présent, puis ignorez toutes les autres adaptations de Ryan – y compris l’émission de télévision ho-hum d’Amazon avec John Krasinski – et attendez Sans remords avec Michael B. Jordan plus tard cette année. Ou lisez simplement ces maudits romans. Prendre plaisir!

