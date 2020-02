Classement des six films dans la franchise Classic ‘Invisible Man’ d’Universal

Couvrant les années 1930 jusqu’à l’aube des années 50, Universal’s Homme invisible La série a traversé quelques phases avant de devenir effectivement inactive. Avec quelques films d’horreur simples, une paire de crimes noirs, une série d’aventures sur la Seconde Guerre mondiale et même une comédie proto-féministe, il y a une variété éclectique dans cette franchise qui la rend idéale pour regarder les frénésie. Si rien d’autre, vous pouvez garantir que vous ne serez pas soumis à des points d’intrigue répétitifs ou à des gadgets retravaillés.

En effet, le studio était en avance sur la courbe en essayant d’éviter les séquelles et vous ne pouvez pas vraiment les accuser de se reposer sur leurs lauriers ou de jouer prudemment. Il n’y a pas de film extérieurement terrible dans la programmation, mais quels sont les incontournables et lesquels pouvez-vous vous permettre de sauter?

Pour le découvrir, examinons chacun de ces joyaux de l’âge d’or et classons-les en fonction de la qualité globale et de la valeur du divertissement.

6) La femme invisible (1940)

The Invisible Woman est un peu bizarre en ce qui concerne la série, étant donné qu’elle est complètement séparée de la continuité des autres films et ne partage presque rien en commun avec aucun d’entre eux. Non seulement il contredit l’idéologie de base du roman original – au point où il célèbre activement le pouvoir incontrôlé de son protagoniste – mais la formule du Dr Griffin n’est même pas mentionnée. Au lieu de cela, ils proposent une méthode entièrement distincte pour rendre les gens invisibles ici, qui est inexplicablement déclenchée par la consommation d’alcool.

En fait, la production de 1940 est tellement éloignée de son héritage qu’elle n’a même pas nommé H.G Wells dans le générique d’ouverture! En tant que tel, vous pouvez facilement l’effacer du canon et le voir comme sa propre histoire originale. Et pour être honnête, c’est probablement la meilleure façon de l’aborder, car, à en juger par ses propres termes, il s’agit d’un rom-com parfaitement utilisable (bien que daté) qui passe le temps assez bien.

L’intrigue est centrée sur Kitty Caroll, une mannequin de grand magasin qui porte chance en tant que cobaye pour une expérience radicale qui la fera disparaître complètement de la vue. La promotion de la cause scientifique n’est cependant pas à l’ordre du jour de Kitty, car elle a vraiment l’intention d’utiliser les nouvelles capacités pour son propre gain, notamment en organisant des farces sur son ex-patron vindicatif. Des détournements farfelus s’ensuivent et, en cours de route, elle s’emmêle dans une tentative de vol, une gifle maladroite et une idylle de vis à vis.

Il est peut-être un peu injuste de juger une comédie comme celle-ci par rapport aux normes modernes, mais les blagues sont assez obsolètes, tournées en grande partie autour de faibles manques et de malentendus artificiels. Sans parler d’un bâillon de débauche sur la façon dont Kitty doit se déshabiller pour vraiment disparaître. Les effets spéciaux ne sont pas si forts non plus, ce qui est décevant quand on considère que John P. Fulton – le génie pionnier derrière le premier film – les supervisait. Par exemple, vous pouvez souvent voir le contour de Kitty quand elle est censée être transparente et il y a même quelques dérapages dans lesquels le body en velours de l’actrice n’a pas été complètement supprimé de l’image composite.

5) L’agent invisible (1942)

Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses personnalités de la culture pop ont été réaffectées en tant que porte-parole de la propagande. De Little Orphan Annie, à Superman, en passant par Daffy Duck, il semblait que tout le monde faisait sa part pour remonter le moral de première ligne. C’est à l’exception des monstres universels, qui sont restés des objecteurs de conscience tout au long de la période. Le seul membre du gang qui s’est enrôlé fugitivement était l’homme invisible, qui est si évident pour les thrillers d’espionnage que c’est une merveille qu’une franchise dérivée ne soit pas née de ses exploits en temps de guerre.

Pour ce que ça vaut, sa sortie unique dans le genre espion a une configuration absolument formidable, car l’un des descendants de Griffin hérite du sérum disparaissant et l’utilise pour infiltrer Axis Berlin. De plus, lorsque le film adopte son ton intrinsèquement schlocky, il peut être une véritable huée. Après tout, il est difficile de ne pas se laisser distraire par toutes les tueries nazies, les liaisons secrètes, les doubles croix et les audacieuses évasions de prison.

Hélas, le gros problème est que le film ne tire pas le meilleur parti de son USP, les aspects d’espionnage de l’histoire ne gélifiant pas tout à fait avec la science-fiction. Lorsque vous entendez cette prémisse ingénieuse, vous commencez naturellement à penser à tous les scénarios passionnants qu’un écrivain pourrait évoquer à partir de l’idée d’un agent invisible. Pourtant, pour la plupart, il fait juste des choses qui relèveraient de la compétence d’un espion ordinaire, utilisant à peine ses pouvoirs pour autre chose que des écoutes ou des déplacements dans l’ombre. Alors, quelle différence font vraiment ses pouvoirs?

De plus, de tous les anti-héros à reprendre le manteau de l’Homme Invisible, cette itération est de loin la plus vanillée. N’ayant aucun défaut moral ou défaut apparent, il est juste un pain blanc, tout le bien-être américain avec une voix indistincte (une énorme pierre d’achoppement pour un rôle qui est principalement un discours désincarné). De même, à part quelques émigrants européens, la galerie des voyous ici est en grande partie composée d’acteurs étatiques qui luttent visiblement avec des accents chanceux de Deutschland, les privant de toute menace qu’ils auraient pu posséder autrement. À bien y penser, la seule star à avoir un lien lâche avec l’Allemagne est Peter Lorre, qu’ils ont déconcerté de jouer un homme japonais.

4) La vengeance de l’homme invisible (1944)

Après quelques flirtages loufoques avec d’autres genres, le cinquième épisode de la série a adopté une approche résolument de retour aux sources, réduisant les choses pour livrer une histoire d’horreur classique sur les dangers de la cupidité et de l’orgueil. Notre protagoniste cette fois-ci est un patient psychiatrique échappé du nom de Robert, qui retrouve ses anciens associés commerciaux pour récupérer sa part d’une entreprise de diamants dans laquelle ils ont investi il ​​y a des années. Lorsque ces anciens collègues expliquent que les bénéfices se sont taris depuis, il s’envole et se promet de régler la dette d’une manière ou d’une autre.

Au cours du voyage de retour, il tombe sur une ménagerie d’animaux transparents qui appartiennent à un savant fou essayant de percer les secrets de l’invisibilité. Il se trouve que ce professeur fou est sur le marché pour un sujet de test humain, afin qu’il puisse faire passer ses recherches au niveau supérieur. Intrigué par les opportunités que cela ouvrirait, Robert accepte une intervention chirurgicale qui supprimera sa pigmentation et le rendra complètement imperceptible. Comme vous vous en doutez, la procédure est un succès, dotant le maniaque homicide de tout ce dont il a besoin pour se venger de ses ex-partenaires.

L’histoire ne semble pas avoir été trop gentille avec celui-ci pour une raison quelconque, mais il y a beaucoup à apprécier. Pour commencer, c’est de loin le plus sombre et le plus nihiliste du groupe et c’était également agréable de revoir l’idée d’un homme invisible purement malveillant. Sur cette note, Robert est un psycho impitoyable en toute impunité pour faire tout ce qu’il veut sans craindre d’être pris. Sa sinistre présence plane sur toute la production, vous rappelant à quel point ces pouvoirs divins peuvent être effrayants lorsqu’ils sont placés entre de mauvaises mains.

La paranoïa que cela induit est hitchcockienne borderline, une ambiance qui est encore accentuée par la conception de production chic, les personnages intrigants et le dialogue élégant (à un moment donné, Robert est décrit poétiquement comme un «homme qui lutte contre les ombres» […] Déformé par des torts imaginaires ”). Pour moi, c’était la plus grande surprise du catalogue Universal et la seule chose qui l’a vraiment pesé était la fin anticlimatique. A part cela, je vous recommande de tout coeur de lui donner une chance.

3) Le retour de l’homme invisible (1940)

Ce suivi initial est celui qui ressemble le plus à une suite traditionnelle de l’Homme invisible. Référençant directement les événements et les personnages de ce premier film, il se concentre sur le frère de Jack Griffin, jusqu’ici non mentionné, qui a réussi à reproduire la formule d’invisibilité, afin de faire sortir un condamné à mort du couloir de la mort. Le fugitif en question est monsieur. Geoffrey Radcliffe (incarné par l’inimitable Vincent Price), qui a été accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis et cherche désespérément à effacer son nom. En tant que tel, il doit courir contre le temps pour démêler le complot complexe qui lui est imposé, avant que sa psyché ne soit irréversiblement endommagée par le produit chimique même qui a garanti sa liberté en premier lieu.

C’est un crochet instantanément accrocheur, avec un mystère central alléchant et un élément d’horloge à retardement propulsif qui maintient les choses en mouvement à un clip stable. Mais ce qui est vraiment intéressant à propos de The Invisible Man Returns, c’est le renversement intelligent du rôle qui fait du «monstre» une pitoyable victime. Vous voyez, contrairement au méchant irrécupérable de Claude Rains, cette prise sur le personnage surhumain est beaucoup plus sympathique, nous présentant à lui avant que la drogue monocane ait embrouillé son esprit.

La transformation convaincante est en partie due au travail de premier ordre de Price, qui trace un parcours expert de la tendresse sincère à la mégalomanie intitulée, en utilisant uniquement des changements subtils dans l’intonation de sa voix. Pourtant, c’est l’écriture étonnamment nuancée qui vend vraiment l’arc tragique de Geoffery, alors que son vocabulaire et sa rhétorique commencent à faire écho à ceux de son prédécesseur dérangé. Il se lamente sur la façon dont «infantile» la personne moyenne, comment ils sont tous désespérés pour l’arrêter, et comment lui seul contrôle l’équilibre entre le bien et le mal. Au moment où il proclame qu’être invisible, [him] un roi “”, vous savez qu’il est trop loin. Et cette chute affecte vraiment, parce que nous avons vu à quel point il était compatissant et vulnérable. En ce sens, c’est probablement le plus résonnant émotionnellement de tous les films d’Invisible Man.

C’est aussi facilement le plus accompli techniquement, avec la magie VFX nominée aux Oscars qui fait monter la barre à tous les égards imaginables. En effet, les illusions d’optique sont encore plus ambitieuses que celles du premier film. Les moments marquants incluent un moment où Geoffrey doit localiser une veine obscurcie pour s’injecter une aiguille hypodermique, et une autre séquence dans laquelle il dépouille des vêtements d’un épouvantail à la vue de la caméra.

2) Abbott et Costello rencontrent l’homme invisible (1951)

Là où la femme invisible a vacillé, cette parodie croisée passe avec brio. Il remplit le quota de rire tout en sachant quand prendre les choses au sérieux, résultant en cette rare comédie d’horreur qui met les deux côtés de l’équation à droite. Le jeu de mots est lisse, les routines physiques sont exécutées avec précision et le récit est beaucoup plus captivant qu’il ne devait l’être.

Sur cette note, la série toujours flexible a opté pour un motif sportif opprimé ici, avec Abbott et Costello s’impliquant dans un match de boxe à enjeux élevés. Vous voyez, le couple affable récemment qualifié de détectives de détective – après avoir glissé un gars de 20 dollars pour les informations d’identification – et pour leur cas inaugural ont accepté d’aider un combattant de renom, qui (vous l’avez deviné) a été accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis. Pour ajouter une ride supplémentaire à la procédure, le champion des poids moyens veut aider personnellement à l’enquête et a avalé la potion d’invisibilité afin qu’il puisse aider la paire à s’infiltrer dans le monde du pugilisme. Mais comme le public s’y attend désormais, le sérum est livré avec sa juste part d’effets secondaires et s’érode lentement à la santé mentale du client. Il suffit de dire que les choses ne se passent pas nécessairement comme prévu.

Si tout cela vous semble un peu familier, c’est probablement parce qu’il y a plus qu’un petit chevauchement avec le retour de l’homme invisible. Vous avez tout l’angle de l’homme en fuite, ainsi que la lente descente du personnage dans la folie. Sans parler du fait que certains plans VFX ont été littéralement recyclés du film précédent. Cela étant dit, il y a juste assez d’innovation pour garder les choses fraîches et la façon dont l’intrigue éprouvée intersecte avec le shtick du duo comique est infiniment divertissante.

En plus de cocher toutes les cases Invisible Man (une piste solide, une utilisation créative des effets spéciaux et une méditation réfléchie sur la façon dont le pouvoir absolu peut corrompre le meilleur d’entre nous), il existe un certain nombre de gags intelligemment écrits et impeccablement exécutés. aussi, avec le réalisateur Charles Lamont obtenant autant de kilométrage comique de la vanité que possible. Un point culminant particulièrement mémorable voit Costello tromper hilarante à travers un combat, alors qu’en réalité, son client spectral l’a rejoint dans le ring pour faire tout le gros du travail.

1) L’homme invisible (1933)

” Un homme invisible peut gouverner le monde. Personne ne le verra venir, personne ne le verra partir […] Il peut voler, violer et tuer! »

Il ne devrait pas être surprenant de trouver celui-ci au sommet de la liste. Après tout, la masterclass de James Whale en horreur n’est pas seulement le film Invisible Man définitif, mais aussi la crème de la crème de ses camarades universels. Plus vif que The Mummy, moins lourd que Dracula et plus avant-gardiste que The Wolfman – il a remarquablement bien vieilli. Il parvient même à surpasser les propres images de Frankenstein de Whale, grâce à son sens de l’humour macabre, ses images frappantes et son méchant extrêmement charismatique.

L’adaptation décolle du pied droit en se collant incroyablement près du matériel source, représentant un voyageur énigmatique (Claude Rains) qui cherche refuge contre une tempête hivernale amère dans le village reculé d’Iping. Les locaux ne prennent pas trop gentiment l’extérieur – à cause de son tempérament irritable – mais l’acceptent tout de même dans la communauté, afin qu’ils puissent se livrer à des potins derrière son dos. Ils sont particulièrement fascinés par sa tenue particulière, qui le voit vêtu d’une épaisse couche de bandages qui couvre tout son visage, aux côtés de lunettes impénétrables et d’un faux nez.

En spéculant qu’il doit avoir été impliqué dans une sorte d’accident terrible, ou qu’il est un criminel recherché, ils continuent de fouiner jusqu’à ce que l’étranger finisse par éclater de rage et décide d’assouvir sa curiosité une fois pour toutes. Il retire ensuite son déguisement, révélant au monde qu’il a été rendu complètement transparent par une concoction expérimentale de son propre design. En colère d’avoir dû s’exposer ainsi, et ivre de la substance enivrante de la monocaïne qui fonde sa formule, le scientifique se lance alors dans un «règne de terreur» dans toute la région.

Le MVP de ce film est sans aucun doute Rains lui-même, qui commande une extraordinaire présence à l’écran, malgré le fait que son visage est caché pendant la majeure partie de l’exécution. Une grande partie de cela est lié à la livraison en ligne très expressive et à la cadence distinctive qui le font ressembler à un orateur imposant. Vous vous accrochez simplement à ses derniers mots, ce qui est un atout crucial pour un personnage comme celui-ci que vous ne pouvez pas réellement voir. Il y a aussi d’autres choses, comme les gestes effrayants de la main qu’il utilise lorsqu’il menace la violence, ou son langage corporel impénétrable qui rend impossible de dire ce qu’il pense dans les moments de silence. De plus, il cloue absolument le rire maniaque (qui, soit dit en passant, aurait inspiré la représentation du Joker par Mark Hammil).

Jack Griffin est un personnage tellement fascinant à tous égards – de la performance légendaire au look emblématique et à l’écriture effrayante – faisant une impression plus forte en une seule remise des gaz que les “ Big Three ” d’Universal gérés sur plusieurs films. Il est tout simplement aussi bon. Donc, lorsque vous placez un méchant comme celui-ci au cœur d’une production qui a tant d’autres choses à faire (belle cinématographie, direction assurée et effets de pointe), vous avez essentiellement le package complet .

En bref, The Invisible Man a peut-être près de 90 ans, mais il n’a rien perdu de son éclat.

Fait amusant: bien qu’il apparaisse dans un seul film, la version Rains de l’homme invisible enregistre le nombre de corps le plus élevé de tous les monstres universels, à cause des 100 passagers qui sont à bord du train qu’il déraille.