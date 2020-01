Classements télé du dimanche 26 janvier: Grammy Awards, hommage à Kobe Bryant

La diffusion par CBS des 62e Grammy Awards dimanche soir a livré 18,7 millions de téléspectateurs au total et une note de 5,4 (par finale rapide), en baisse de seulement 6 et 4% par rapport à l’année dernière, tout en offrant le programme de divertissement le plus regardé et le mieux noté de cette saison télévisée. Cela dit, ces décomptes marquent toujours mais à peine de nouveaux creux pour la télédiffusion, tombant en dessous de l’audience totale de 19,8 millions en 2018 et de la note de démonstration de 5,6 de l’année dernière.

Ailleurs, par ressortissants rapides….

LA CW | Batwoman (870K / 0,2) et Supergirl (965K / 0,2) ont chacun ajouté des téléspectateurs tout en restant stables dans la démo – le premier améliorant le faible public de la semaine dernière et le second égalant son deuxième plus grand public non crossover de la saison.

NBC | American Ninja Warrior: USA vs. the World (2,2 mil / 0,4) a fortement baissé par rapport à l’année dernière.

ABC | Une nouvelle spéciale de dernière minute de Kobe Bryant a fait 2,5 mil et 0,5, menant à des rediffusions.

Les chiffres Live + Same Day rapportés dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

Vous voulez participer à l’un des spectacles ci-dessus? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.

OBTENEZ PLUS: Récompenses, évaluations

X