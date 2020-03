Classifications télé du lundi 16 mars: retour du 9-1-1, saison 2 de Roswell

HISTOIRES CONNEXES

Dans les dernières cotes de télévision, The Neighbourhood de CBS a attiré 7,4 millions de téléspectateurs au total et une cote de démo de 1,1, en hausse de 19 et 22 pour cent pour marquer ses meilleurs chiffres en plus d’un an. À la suite de cela, Bob Hearts Abishola (6,8 mil / 0,9) a atteint et égalé les sommets de la série, tandis que All Rise (5,9 mil / 0,7) et Bull (7,1 mil / 0,7) ont chacun grimpé, ce dernier atteignant une saison en audience. .

Autre part….

ABC | La première sortie de la saison d’American Idol (6,3 mil / 1,2) était en baisse d’un dixième seulement depuis dimanche soir.

LA CW | Supernatural (1,01 mil / 0,2) est revenu de sa moyenne de la saison à ce jour (1,1 mil / 0,3), mais à égalité avec ce que All American avait fait (720K / 0,2) dans la première tranche de lundi. Roswell NM a ouvert la saison 2 avec 769K et un 0,2, en baisse par rapport à sa moyenne de première année (1,1 mil / 0,3) mais à égalité avec le prédécesseur de la tranche de temps Black Lightning (660K / 0,2).

FOX | Le 9-1-1 (6,8 mil / 1,4) est redevenu stable, tandis que Prodigal Son (3,4 mil / 0,7) était en hausse avec son premier nouvel épisode en un mois.

NBC | The Voice (9,9 mil / 1,8) a bondi de 14 et 38% d’une semaine à l’autre, marquant facilement ses meilleurs chiffres de la jeune saison. Manifest (4,5 mil / 0,8) a quant à lui atteint son deuxième meilleur chiffre de la saison.

Les chiffres Live + Same Day rapportés dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

