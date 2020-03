Classifications TV: les quarantaines de coronavirus augmenteront-elles le nombre de téléspectateurs à domicile?

Les premiers indicateurs – ainsi que le bon sens – indiquent une mise en quarantaine liée aux coronavirus, donnant au téléspectateur de la télévision un coup de pouce qui pourrait compenser le ralentissement qui se poursuit chaque année une fois le printemps… le printemps.

Au 12 mars (les dernières données disponibles pour cette mesure), les niveaux de PUT (personnes utilisant un téléviseur) n’avaient augmenté que légèrement d’une semaine à l’autre. Pourtant, une comparaison de l’audience totale de la diffusion au cours des deux dernières semaines, dans les classements Nielsen Live + Same Day, raconte une histoire légèrement plus forte.

Les notes du lundi 9 mars et du mardi 10 mars ne peuvent pas être comparées de manière fiable, étant donné les chiffres gonflés de la finale de Bachelor en deux parties; de même, le mercredi 11 mars a été enlisé à la fois par les rediffusions de la puissante gamme #OneChicago de NBC et du marathon de la famille moderne d’ABC.

L’audience globale de la télédiffusion du jeudi 12 mars (17,6 millions de téléspectateurs) était cependant 7% plus importante que la semaine précédente (qui comprenait un épisode Grey’s Anatomy fortement promu). De même, le Big 5 vendredi dernier a attiré une audience 3% plus importante (18,4 millions de téléspectateurs au total) que la semaine précédente.

Plus récemment, la télévision diffusée ce dimanche soir a rassemblé 18,3 millions de téléspectateurs au total, en hausse de 4% d’une semaine à l’autre et 10 émissions sur 13 ont vu des gains de téléspectateurs.

Les augmentations à l’heure actuelle peuvent sembler légères, jusqu’à ce que vous preniez en compte le fait que le printemps arrivant officiellement le 19 mars, les téléspectateurs déclinent de manière célèbre et fiable, alors que nous, les humains, nous adaptons ostensiblement aux heures de grande écoute en jouant au Frisbee et aux Jarts à l’extérieur avec des parents et des proches. Mais à mesure que l’auto-mise en quarantaine devient plus répandue (et respectée), l’augmentation de l’écoute de la télévision pourrait maintenir les réseaux de diffusion au moins stables, sinon en hausse.

Après tout, un rapport Nielsen récemment publié dit que «rester dans nos maisons peut entraîner une augmentation de près de 60% de la quantité de contenu que nous regardons dans certains cas». Plus précisément, Nielsen a noté que lors de l’ouragan Harvey en 2017, il y a eu une augmentation de 56% du TUT (utilisation totale des téléviseurs, pour la visualisation en direct, la lecture de DVR, les DVD, les jeux, etc.), tandis que lors d’un blizzard de janvier 2016 qui a chuté de plus de deux pieds de neige dans la région de New York, TUT a augmenté de 45 pour cent.

Bien sûr, avec plus de 100 émissions ayant interrompu la production pour le moment, la question peut se poser comme suit: les réseaux de diffusion auront-ils assez à regarder, alors que le printemps se déroule?

Au troisième trimestre 2019, la moyenne des adultes âgés de 18 à 49 ans a passé près de 3,5 heures à regarder la télévision en direct et 30 minutes de plus à rattraper la télévision décalée dans le temps. Comment vos propres habitudes ont-elles changé depuis que l’épidémie de coronavirus a commencé à affecter vos routines quotidiennes?