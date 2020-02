Dans les derniers classements télévisés: Fox’s Almost Family, après cinq semaines et demie sur le banc, a diffusé ses deux derniers épisodes samedi soir.

La première heure a attiré 986 000 téléspectateurs au total et une note de 0,3, laissant tomber quelques globes oculaires de sa diffusion précédente tout en s’accrochant à la démo de la série la plus basse qu’elle avait frappée cinq fois auparavant. La finale de la série elle-même a ensuite fait 925K – le plus petit public du drame de première année – et la même cote de démo de 0,3.

Au cours de 13 épisodes – et malgré souvent la fierté et la joie bien surveillées de Fox, The Masked Singer – Almost Family affichait en moyenne une cote de démo de 0,45 et un peu plus de 1,5 million de téléspectateurs au total, se classant dernier de la démo parmi toutes les émissions de Fox sur ce téléviseur. saison en dessinant une poignée plus de globes oculaires que le dessin animé de mi-saison Duncanville.

La couverture de basket-ball NBA d’ABC et Dateline de NBC, qui ont tous deux obtenu une note de 0,4, ont été dominées samedi soir dans la démo, tandis que la rediffusion NCIS de CBS a livré le plus grand public de la soirée (3,5 millions).

Les chiffres Live + Same Day rapportés dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

