Claudia Molina déplace Ana Rosa Quintana comme artiste pour sa rue pendant la crise des coronavirus

La quarantaine des coronavirus nous laisse des images assez inhabituelles, au-delà de l’hystérie dans les supermarchés. Les Espagnols se synchronisent depuis des jours l’après-midi pour applaudir le corps des agents de santé de leurs fenêtres en signe de remerciement pour le travail acharné qu’ils accomplissent, bien que cet hommage dérive à certains endroits de fêtes et de concerts authentiques avec lesquels encourager les gens qui passent la journée enfermés chez eux.

Claudia Molina chante sur son balcon pendant la crise des coronavirus

Le «programme d’Ana Rosa» a décidé de déménager ce mardi dans l’une des rues les plus festives de cette crise, située dans le quartier madrilène de Lavapiés. À une petite intersection de bâtiments Des chanteurs, des violonistes, des personnes âgées chantant des flèches et des enfants chantant le fameux “Bonjour, Don Pepito!”, tous sous l’animation d’un jeune professeur nommé Sergio qui a un micro à la maison.

Cependant, les journalistes de la matinée Telecinco ont été surpris de trouver l’actrice et chanteuse Claudia Molina parmi les habitants de ce coin. Penché par sa fenêtre et sans perdre sa joie, encourage ses voisins tous les soirs avec les notes aiguës qu’elle est capable d’atteindre avec sa voix. En plein live, celui qui a été le protagoniste de ‘Ana and the Seven’ a repris “Chiquitita”, la chanson mythique d’ABBA, accompagnée en chœur de tous leurs voisins de rue.

Excite Ana Rosa Quintana

Ce moment d’union entre des gens qui jusqu’à il y a quelques jours n’avaient pas médié un mot a même déplacé Ana Rosa Quintana, un témoin de son poste à Fuencarral qui n’a pas pu empêcher son regard de s’embrouiller. Parlant de son domicile, Claudia Molina a reconnu que des mois difficiles arrivent aussi pour les acteurs musicaux et les artistes, mais a montré sa volonté de résister au coronavirus avec le sourire et, surtout, au rythme de la musique.

.