Clay Harbor essaie d’amener les femmes à rivaliser pour son amour avec sa propre version de «The Bachelor»

La saison 6 de Bachelor in Paradise a été une course folle. Nous avons vu l’amour, le chagrin et la trahison parmi les espoirs romantiques sur les plages du Mexique. Certains couples se sont fiancés à la fin de la saison – et certains sont toujours ensemble aujourd’hui. Mais beaucoup se souviennent peut-être de la fin explosive de l’histoire d’amour de Clay Harbor et de Nicole Lopez-Alvar.

Harbor et Lopez-Alvar semblaient avoir l’une des relations les plus solides de l’émission. Malheureusement, tout s’est effondré – et après le spectacle, les ex ont continué à se rabaisser sur les réseaux sociaux. Maintenant, on dirait que Harbor est prêt à donner un autre coup de feu à l’amour. Et il participe à son propre concours local de type Bachelor à Milwaukee. Voici ce qui se passe.

Clay Harbor avait une relation étroite avec Angela Amezcua, candidate au «Bachelor»

Harbour a fait ses débuts dans la saison de Becca Kufrin de The Bachelorette. Mais c’est Amezcua qui a capturé son cœur. Amezcua a été renvoyée chez elle le premier soir de la saison de Bachelor de Nick Viall, puis elle a poursuivi une romance avec Eric Bigger pendant la saison 5 de Bachelor in Paradise.

Il semble que les relations échouées de Harbour et Amezcua dans le passé aient pu les amener à se rapprocher. Chris Randone, de la renommée de Bachelorette, les aurait créés, car il a prétendu être leur «entremetteur» après que Harbor ait mentionné que lui et Amezcua étaient ensemble sur Twitter. Et en septembre 2018, Harbour a posté une photo avec Amezcua sur Instagram et l’a appelée son «Woman crush Wednesday».

Malheureusement, nous savons que leur romance n’a pas abouti. Bachelor Nation note qu’Amezcua a déclaré: «Il a dit qu’il avait besoin d’être seul pour me retrouver. Il a dit que ça n’avait rien à voir avec toi, j’avais besoin de me comprendre avant d’être dans une relation. » Malgré cela, elle a été “choquée” et totalement aveuglée par la rupture.

Harbor a ensuite poursuivi une romance avec Nicole Lopez-Alvar sur «Bachelor in Paradise»

Nicole Lopez-Alvar et Clay Harbor parlent de leur rupture lors de la finale du «Bachelor in Paradise» | John Fleenor via .)

Il semblait que Harbor était prêt pour la romance pendant la saison 6 de Paradise. Il l’a immédiatement frappé avec Lopez-Alvar, et bien qu’ils aient traversé quelques moments difficiles, ils l’ont maintenu jusqu’à la fin. Malheureusement, Harbor a dû faire face à ses sentiments persistants pour Amezcua lorsqu’elle est retournée à la plage. Mais elle est revenue vouloir poursuivre l’amour avec les autres, même si Harbor était raccroché à leur rupture.

“J’ai retiré Clay de l’équation”, note Bachelor Nation à propos d’Amezcua à propos de la saison 6. “J’ai deux gars sexy qui s’intéressent à moi et je suis intéressé par eux, donc avec Clay hors de l’image, est-ce que je voudrais cela? Putain, oui! Je ne veux pas qu’il fasse obstacle à ces décisions. “

À la fin de la saison, Harbour ne pouvait cependant pas donner à Lopez-Alvar l’amour et l’affection qu’elle voulait. Le «jour de la décision», il ne pouvait pas lui dire qu’il l’aimait. Et cela a conduit à une séparation amère qui a conduit Lopez-Alvar à accuser plus tard Harbour de craindre l’engagement et de ne participer au spectacle que pour aider sa carrière ratée dans la NFL.

Il a maintenant son propre mini-concours «Bachelor» pour lui-même

Harbour ne pouvait pas arranger les choses avec Lopez-Alvar ou Amezcua. Mais il n’abandonne pas encore l’amour. Selon le Milwaukee Journal Sentinel, Harbour fera partie de The Bachelor Live on Stage à Milwaukee le 15 mars 2020. L’émission sera animée par l’ancien Bachelorette, Kufrin, et l’ancien Bachelor, Ben Higgins.

L’événement comprend une série de jeux et de défis auxquels les femmes du public peuvent participer pour gagner l’affection de Harbour. Au final, il remettra une «rose finale» à l’une des femmes.

Cet événement Live on Stage ne se déroule pas seulement à Milwaukee. La publication note qu’il joue dans 66 villes – bien que pour les femmes qui espèrent gagner le cœur de Harbour, il semble qu’il ne reste qu’à un seul endroit.

Nous sommes ravis de voir comment tout cela se déroule. Et nous sommes prêts à parier que Lopez-Alvar aura beaucoup d’opinions à ce sujet, car elle n’a pas été timide avec son point de vue sur Harbour dans le passé.

