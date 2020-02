Clé Bennett ajouté à The Falcon et The Winter Soldier de Marvel

Cette semaine, Sebastian Stan a publié une nouvelle photo de l’ensemble de The Falcon and the Winter Soldier de Marvel, qui est actuellement en tournage avant sa sortie cet été sur Disney +.

Sur cette photo, nous pouvons voir Anthony Mackie, Wyatt Russell, Sebastian et Clé Bennett.

Disney n’a pas encore annoncé le casting de Clé Bennett, donc on ne sait pas quel rôle il jouera. Bien que la spéculation soit actuellement Battlestar, alias Lemar Hoskins, bien que rien n’ait été confirmé.

Lamar Hoskins était autrefois un lutteur à qui le Power Broker a donné une force surhumaine. Après avoir reçu une force surhumaine, il a rejoint une équipe appelée Bold Urban Commandos, qui a fait équipe avec le Super-Patriot John Walker, alias le nouveau Captain America, qui est joué par Wyatt Russell dans la série.

Clé Bennett a récemment joué dans The Man in the High Castle d’Amazon et est également apparu dans The Tick, Homeland and Designated Survivor.

Aimeriez-vous voir Battlestar dans le MCu?

