Clip Blu-ray exclusif de The Twilight Zone: The Wunderkind

Avant la sortie sur Blu-ray de la série bien reçue, CBS a donné à ComingSoon.net un clip exclusif de La zone de crépuscule épisode de reprise “The Wunderkind” avec John Cho (Recherche), Jacob Tremblay (Bons garçons) et Alison Tolman (Fargo), qui peut être consulté dans le lecteur ci-dessous! Cliquez ici pour précommander le Blu-ray The Twilight Zone Season One avant son arrivée mardi!

Les caractéristiques spéciales du Blu-ray et du DVD de la série incluent:

Ce documentaire révélateur emmène les téléspectateurs dans un voyage dans l’imagination fertile et la vie du créateur de “The Twilight Zone” Rod Serling. Cette chronique perspicace offre aux téléspectateurs un aperçu plus approfondi de ce qui a inspiré le mélange unique de Serling de narration inspirante et visionnaire de ses expériences en tant que parachutiste pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu’à ses premiers jours d’écriture à la télévision en direct, et finalement la création du classique.

Série «TheTwilight Zone».

Des amis, des collaborateurs et des membres de la famille Serling partagent également des détails sur l’homme qui a créé le phénomène révolutionnaire et influent de narration qui a inspiré le public du monde entier pendant six décennies.

TRAVERSER: VIVRE DANS LA ZONE DU CRÉPUSCULE

Ce documentaire approfondi en deux parties relate le développement et la production de Jordan Peele et de la vision moderne de Simon Kinberg de la série d’anthologie classique.

Première partie: une dimension de l’esprit: développement

Allez dans les coulisses pour comprendre le processus de recherche de la bonne approche créative pour ramener l’une des plateformes de narration les plus emblématiques et influentes de la télévision. Les producteurs exécutifs Simon Kinberg, Jordan Peele, Win Rosenfeld, Audrey Chon et Glen Morgan ont mis en lumière les différentes idées et concepts explorés au début du développement, ainsi que les choix créatifs qui ont contribué à jeter les bases de la nouvelle série.

Deuxième partie: une dimension de la vue et du son: la production

Les téléspectateurs ont un aperçu sincère du tournage de la première saison, les membres de l’équipe créative réfléchissant aux défis et aux points forts de la première année de l’émission. Le documentaire fournit un compte rendu de première main à toutes les étapes de la production, du tournage à la musique en passant par les effets visuels, y compris une exploration de la vision du spectacle sur la séquence de titre d’ouverture emblématique.

Version intégrale du vidéoclip de l’épisode “The Wunderkind” Scènes supprimées et étendues Commentaire audio sur certains épisodes (“Replay”, “Not A ll Men” et “Blurryman”) Gag Reel

La réimagerie par Jordan Peele, lauréat d’un Oscar, de l’anthologie classique de science-fiction et d’horreur présente une distribution d’ensemble composée de Peele (Sortez) en tant qu’hôte, Seth Rogen (Invincible) Greg Kinnear (Ours de Brigsby), Kumail Nanjiani (The Big Sick), Ike Barinholtz (Bloqueurs), Taissa Farmiga (La nonne), Ginnifer Goodwin (Il était une fois), Luke Kirby (Verre), Sanaa Lathan (Family Guy), Adam Scott (Fantôme), Rhea Seehorn (Tu ferais mieux d’appeler Saul), Jessica Williams (L’incroyable Jessica James), DeWanda Wise (Elle doit l’avoir), Steven Yeun (Les morts qui marchent), Zazie Beetz (Deadpool 2, Joker), Betty Gabriel (Sortez), Percy Hynes White (Doué), James Frain (Vrai sang), Tracy Morgan, Seth Rogen (Long Shot), Chris Dowd (Demoiselles d’honneur) et Amy Landecker (Transparent).

L’original La zone de crépuscule a amené les spectateurs dans une autre dimension, une dimension non seulement de la vue et du son, mais aussi de l’esprit. Créé par Rod Serling, ce fut un voyage dans une merveilleuse terre d’imagination pendant cinq ans sur CBS, de 1959 à 1964. Le parrain de la série de science-fiction, le spectacle a exploré les espoirs, les désespoirs, les fiertés et les préjugés de l’humanité d’une manière métaphorique que le drame conventionnel ne pouvait pas.

Le nouveau zone floue La série est produite par CBS Television Studios en association avec Peele’s Monkeypaw Productions et Simon Kinberg’s Genre Films. Jordan Peele, Kinberg et Marco Ramirez sont producteurs exécutifs de la série et ont collaboré à l’épisode de la première. Win Rosenfeld et Audrey Chon sont également producteurs exécutifs.

Saison 1 de La zone de crépuscule est actuellement en streaming sur CBS All Access avec une deuxième saison en cours de développement. Le Blu-ray et le DVD de la première saison sortira le 18 février!