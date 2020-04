Clip documentaire exclusif Time Warp avec Pam Grier et Fred Williamson

ComingSoon.net a une exclusivité Distorsion temporelle clip documentaire avec Pam Grier (Coffy, Jackie Brown) et Fred Williamson (César noir) pour le prochain réalisateur Danny Wolf Time Warp: Les plus grands films cultes de tous les temps: Volume 1 Midnight Madness, la première partie d’un volume en trois parties explorant les plus grands classiques cultes de tous les temps et la naissance du film de minuit. Vous pouvez consulter le clip dans le lecteur ci-dessous!

CONNEXES: Quiver Distribution dévoile Time Warp Vol. 1: Bande-annonce de Midnight Madness

Le documentaire en trois parties commence par Folie de minuit, qui plongera dans le genre culte avec Le Rocky Horror Picture Show à The Big Lebowski et tout le reste, commence la célébration de la trilogie des plus grands films cultes de tous les temps en discutant de la naissance du film de minuit.

Le premier volume sera hébergé par Joe Dante (Gremlins), John Waters (Flamants roses), Ileana Douglas (Six pieds sous terre) Et Kevin Pollak (Des choses meilleures) avec des interviews réparties tout au long du film de Jeff Bridges (The Big Lebowski), Pam Grier (Jackie Brown), Rob Reiner (C’est Spinal Tap), Barry Bostwick (Le Rocky Horror Picture Show), Michael McKean (Tu ferais mieux d’appeler Saul), John Turturro (The Jesus Rolls), Gary Busey (Predator 2), Jeff Goldblum (Thor: Ragnarok), Fran Drescher (Endetté), Penelope Spheeris (Wayne’s World) Et Peter Bogdanovich (The Last Picture Show).

La deuxième partie de la trilogie documentaire, Horreur et science-fiction, Verra les plus grands films d’horreur et de science-fiction cultes de tous les temps étudiés en détail, y compris des classiques révolutionnaires comme Nuit des morts-vivants et Le massacre à la tronçonneuse du Texas et des joyaux de science-fiction tels que Blade Runner et Une orange mécanique. Les stars invitées du deuxième volume, dont la première est prévue en mai, incluent Goldblum, Sean Young (Rayures), Joe Morton (Terminator 2: Jour du jugement), Malcolm McDowell (Une orange mécanique), Bruce Campbell (Ash vs Evil Dead), Roger Corman, John Sayles (Lone Star), Mary Woronov (Les anges de Charlie), Ed Neal (Le massacre à la tronçonneuse du Texas) Et Rob Zombie (Maison des 1000 cadavres).

CONNEXES: Entrevue avec CS: ​​Roger et Julie Corman discutent des docuseries biographiques Cult-Tastic

La finale de la série documentaire, Camp de comédie, sera présenté en juin et approfondira ce qui nous fait rire encore et encore avec des comédies cultes et des classiques campy, y compris Fast Times à Ridgemont High, Espace bureau, Monty Python et le Saint Graal et Showgirls. Les interviews des invités incluent Gina Gershon (Riverdale), John Cleese (Le sens de la vie de Monty Python), Ron Livingston (La conjuration), Jim Gaffigan (Le spectacle de Jim Gaffigan), Fred Willard (Présentateur: La légende de Ron Burgundy), Jon Heder (Napoleon Dynamite), David Cross (Kung Fu Panda), Woronov, McKean, Kevin Smith (Jay & Silent Bob Reboot), Amy Heckerling (Aucune idée), Mike Judge (Silicon Valley), Peter Farrelly (Dumb & Dumber) et John Cameron Mitchell (Aigu).

Time Warp: Les plus grands films cultes de tous les temps: Volume 1 Midnight Madness devrait faire ses débuts sur les plateformes numériques et la vidéo à la demande de Quiver Distribution le 21 avril. Volume 2: Horreur et science-fiction fera ses débuts le 19 mai 2020, avec Volume 3: Comédie et camp, lancement le 23 juin 2020.