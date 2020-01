Clip effrayant et atmosphérique «Gretel & Hansel» se cache derrière les murs [Video]

Des horreurs indicibles se cachent dans ses murs. Faites un pas de plus vers la découverte du secret tordu derrière le conte de fées classique dans ce nouveau clip de Gretel & Hansel, qui se régalera du public ce vendredi.

Dans le film, «Il y a longtemps dans une campagne de conte de fées lointaine, une jeune fille (Sophia Lillis) mène son petit frère (Sammy Leakey) dans un bois sombre à la recherche désespérée de nourriture et de travail, pour tomber sur un lien de mal terrifiant. “

Gretel & Hansel est réalisé par l’un des réalisateurs prometteurs de Bloody Disgusting, Osgood Perkins, le fils du grand Anthony Perkins (Psycho) qui a dirigé l’incroyable thriller A24 The Blackcoat’s Daughter et Netflix’s chilling I Am the Pretty Thing That Lives in the House.

Surveillez la critique de Meagan jeudi soir.