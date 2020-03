Clip exclusif Escape From Pretoria et entrevues avec Radcliffe, Webber et Annan

ComingSoon.net a eu l’occasion de discuter avec les stars Daniel Radcliffe (Guns Akimbo) et Daniel Webber (The Punisher) et le co-scénariste / réalisateur Francis Annan pour leur prochain thriller biopic Échapper à Pretoria, et a également un clip exclusif qui peut être consulté dans le lecteur ci-dessous!

CONNEXES: Escape from Pretoria Bande-annonce avec Daniel Radcliffe et Daniel Webber

Échapper à Pretoria est l’histoire vraie de Tim Jenkin (Radcliffe) et Stephen Lee (Webber), jeunes Sud-Africains blancs de marque «terroristes», et emprisonnés en 1978 pour avoir mené des opérations secrètes pour l’ANC interdit par Nelson Mandela. Incarcérés dans la prison de sécurité maximale de Pretoria, ils décident d’envoyer un message clair au régime d’apartheid et de s’échapper! Avec une ingéniosité à couper le souffle, une surveillance méticuleuse et des clés en bois conçues pour 10 portes en acier, elles font une offre de liberté.

Au-delà d’une passionnante volonté, ils ne s’échapperont pas, c’est l’histoire d’une lutte de la majorité opprimée et de deux hommes ordinaires qui se sont levés pour être comptés dans la poursuite de l’égalité pour tous.

Le film met également en vedette Ian Hart (Le dernier royaume), Mark Leonard Winter (La couturière) et Nathan Page (Ventre). Le film a été réalisé par Francis Annan (Le plus long trajet) qui a co-écrit le scénario avec L.H.Adams. Le projet est basé sur l’autobiographie de Tim Jenkin Inside Out: évasion de la prison de Pretoria.

En venant à ce projet, le trio a tous estimé que c’était le bon moment pour raconter cette histoire de discrimination, avec Annan cherchant à jeter un pont entre la «conversion des croyances» et «l’action tangible», qui selon lui, nous «avons vu beaucoup de ”Dans les années 60-80, mais pas maintenant, et Radcliffe sentant que l’histoire avait encore beaucoup de pertinence aujourd’hui.

“Je pense que c’est un très bon moment pour raconter des histoires sur des gens qui ont utilisé leur privilège blanc pour aider une cause qui ne les concernait pas”, a expliqué Radcliffe. «Juste le fait que je pense qu’il y a quelque chose d’incroyablement impressionnant dans la façon dont nous aimons tous penser que si nous étions élevés en Allemagne nazie ou en Afrique du Sud de l’apartheid, vous seriez en mesure de voir ce système pour ce qu’il était, mais en réalité très peu de gens le font. Il y avait des blancs dans l’apartheid en Afrique du Sud, mais c’était la grande minorité. Il est donc au moins impressionnant et précieux de raconter des histoires sur des gens qui sont capables de regarder les circonstances qui les entourent avec ce genre de perspective extérieure et avec un sens moral profondément aiguisé. »

CONNEXES: La bande-annonce de la saison 2 de Miracle Workers amène Daniel Radcliffe au Moyen Âge

En plus des thèmes d’actualité du projet, Webber s’est retrouvé attiré par le film grâce à Annan, qu’il a trouvé minutieux dans «sa compréhension du sujet de l’évasion de Tim et Stephen» et que même s’il était un premier réalisateur , il a aidé à soulager la star de certaines de ses propres incertitudes.

“J’avais des questions sur la façon dont il voulait tourner cela, sur la véritable narration”, a expliqué Webber. «Il savait tellement de choses et avait une telle clarté dans la façon dont il voulait raconter l’histoire. La deuxième chose était seulement de découvrir l’évasion de Tim et Stephen. C’est une manière si inhabituelle et brillante de s’évader d’une prison que je n’ai jamais vue, je ne pouvais même pas concevoir cette idée de faire des clés et de s’évader. C’est juste du génie, la capacité d’y penser et aussi d’avoir la possibilité de le réaliser. C’est juste une idée intéressante sur la façon dont nous pourrions rendre ce film cinématographique et passionnant, vous savez, ce film doit être un thriller. Il faut que les gens soient assis au bord de leur siège. Je pensais juste que ce serait génial si vous réussissiez. “

L’un des aspects clés du film est l’amitié entre Tim et Stephen et leur nouveau partenaire carcéral Leonard Fontaine (Winter), une fabrication pour le film, et Webber et Radcliffe décrivent le fait de puiser dans cette camaraderie entre leurs personnages comme étant relativement «facile». Radcliffe ajoutant également Winter à la liste des personnes avec qui ils ont construit la chimie.

“Construire la chimie avec les gens n’est pas un problème à moins qu’il y ait quelqu’un qui y ressemble, qui y résiste activement”, a déclaré Radcliffe. “Si vous êtes sur le plateau et que tout le monde a la même attitude et la même compréhension de la vitesse à laquelle ils vont se déplacer, juste que vous êtes tous sur la même longueur d’onde, c’est assez facile. Avec eux et Mark, je pense que nous sommes tous des gens qui partagent les mêmes idées et qui aiment le défi de faire le film et la vitesse à laquelle nous allions travailler. »

“Nous avons eu le processus de répétition pendant deux semaines, qui nous a permis de séparer le script et l’histoire et les personnages et les idées et d’essayer d’améliorer le récit que nous racontons”, a déclaré Webber. «Grâce à ce processus créatif, nous avons appris à nous connaître et à commencer à comprendre qui nous étions, et la même chose se produit pendant le tournage. Vous venez de commencer à avoir ce raccourci d’amitié où vous comprenez en quelque sorte l’autre personne où elle va avec certaines choses. Je me souviens que c’était une relation très facile et merveilleuse sur le tournage avec eux deux, très organique, c’est juste arrivé et très naturellement, comme il se doit. C’est parfait pour nous parce que Tim et Stephen étaient de grands amis et ils partageaient vraiment cette passion pour les questions et les valeurs sociales et les questions morales. “

Les cinéastes ont beaucoup aidé à développer le projet car le vrai Tim Jenkin était sur le plateau en consultant l’équipe pour donner vie à l’histoire, ainsi que pendant le processus de répétition, ce qu’Annan a décrit comme “intéressant” et Radcliffe a estimé qu’il était “charmant . “

“Tim est, bien que je sois sûr d’avoir raconté cette histoire cent mille fois, très, très patient et a pris le temps de répondre à toutes nos questions et a pu être là sur le plateau pour une bonne partie du film, qui était à la fois de ravi de l’avoir là comme ressource, mais aussi légèrement intimidant parce que vous êtes très conscient que vous êtes en costume jouant dans la vie de quelqu’un et combien cela doit être étrange pour lui de regarder ça », a déclaré Radcliffe. «Il semblait en fait très passionné et semblait vraiment apprécier d’être là. Mais oui, vous avez aussi son livre ainsi que des éléments de recherche, donc entre lire cela et l’avoir là-bas et avoir Francis aussi, dont la connaissance de l’histoire est incomparable à presque personne à ce stade. “

“Nous répétions dans un vieux cinéma et projetions Stephen et Tim sur l’écran de cinéma, donc ils mesuraient 10 pieds et nous avons dû interviewer ces figures géantes via Skype”, a expliqué Webber en riant. «Ce fut une expérience assez drôle. Je voulais vraiment essayer de comprendre quand il a réalisé – parce que quand il a réalisé ce qui se passait dans le pays, parce qu’il y avait une certaine ignorance et de la naïveté et un voile que le gouvernement avait en quelque sorte traversé les yeux de beaucoup de gens. Il y avait beaucoup d’ignorance sur l’injustice et l’inhumanité du système, il apprendrait comment ils interdiraient la littérature à l’université et pour s’instruire, ils devaient trouver des chemins de retour dans une sorte de partie éducative. Comprendre quand il a décidé que le système dans lequel ils vivaient était antithétique et immoral et inhumain et devait être arrêté parce qu’ils combattaient essentiellement leur gouvernement. Ces gars-là prennent des mesures pour prendre des mesures contre leur gouvernement pour essayer de le changer. »

“Je suis allé au Cap et je l’ai vu et je me suis rendu en voiture jusqu’à tous les endroits, les endroits”, se souvient Annan. «J’ai eu une conversation de travail et des connaissances avec lui, mais j’étais reconnaissant de l’avoir réellement sur le plateau et il a eu beaucoup de conversations avec le département artistique sur les clés et le bois et comment tout cela fonctionnait. Il y avait des morceaux intéressants qu’il a transmis aux acteurs, comment c’était vraiment dans la prison et la fin du film aussi. Il y avait une vraie note de bas de page qu’il a donnée aux acteurs qui les ont vraiment aidés, et donc il était là pendant une semaine. Il a apprécié l’expérience de faire la même chose beaucoup de fois et de construire des ensembles, il l’a trouvé intéressant. »

Avec toutes les pièces de thriller et les moments les plus dramatiques, le trio a constaté que le plus grand défi de la production venait du temps raccourci dont ils disposaient pendant le tournage, Annan devant trouver un moyen “économique” de tourner et ayant scénarisé “70 pour cent »du film à l’avance pour faciliter le processus.

«Il y a beaucoup de détails francs, des gros plans, des prises de vue à la main, beaucoup de plans détaillés auxquels je devais penser. J’avais deux appareils photo, donc j’ai fini par diviser le deuxième appareil photo et l’utiliser comme une sorte de deuxième appareil, puis j’ai pris beaucoup de détails, soit vers le bas, soit avec une torsion. »

“Normalement, vous auriez quelques mois pour faire quelque chose comme ça, et nous étions toujours sous le creuset du temps, ce qui était génial”, a déclaré Webber. «Je pense que cela a ajouté à l’énergie de la narration et à la façon dont nous avons raconté l’histoire. Il y a quelque chose au sujet de la pression du temps que vous ne pouvez pas vraiment avoir dans votre tête et des choses à deviner, vous devez vous débarrasser de l’instinct et de ce qui fonctionne dans l’instant et de ce qui est pratique. “

“Chaque jour, chaque scène est difficile d’une certaine manière parce que vous trouvez la meilleure façon de raconter l’histoire”, a expliqué Radcliffe. “En particulier sur ce film, j’ai l’impression qu’il y a tellement de travail détaillé sur la façon dont vous finissez par raconter l’histoire. Il y a beaucoup d’endroits où l’action ne se produit pas, et se tourne ou regarde ou regarde. Je pense que ce dont je me souviens, c’est que chaque scène a nécessité énormément de prises de vue, et nous n’avions évidemment pas beaucoup de temps, donc le défi du tournage était d’en avoir assez pour pouvoir raconter l’histoire. Nous faisions tous partie de ce processus et c’était grâce à Francis qui était vraiment, vraiment doué pour être économique et devait vraiment l’être. Ce n’était pas comme si c’était un film où il n’y avait pas un immense aspect physique dans ce film. C’est un film physique, mais ce n’est pas comme la pièce que je joue en ce moment où je monte et descend des échelles et des trucs. Je n’avais pas l’impression que c’était particulièrement physique, mais ce n’était qu’un tournage court intense, et donc, il avait ce genre de qualité fiévreuse chaque jour. “

Annan s’est retrouvé à vouloir raconter cette histoire en raison de la famille qui venait du pays et des régions similaires et qui voulait explorer la prison de Pretoria, qui, d’après ses recherches, semble être la «seule prison politique réservée aux blancs».

“Mes parents et grands-parents étaient africains et ouest-africains eux-mêmes et ont toujours eu un point de vue très détaillé”, a déclaré Annan. «C’était toujours comme voyeuristiquement intéressant de voir ce régime et ce genre de système institutionnalisé. Je pense que beaucoup d’Africains envisagent ce genre d’arrangement particulier, et certains d’entre eux ont toujours des avantages. J’ai trouvé cela intéressant, mais vous savez, pourquoi est-ce une raison de se battre ou d’être mis dans cette prison spéciale? A, pour être politique, et B, pour être blanc. Je trouve juste intéressant qu’il n’y ait rien d’autre comme ça ailleurs dans le monde. Puis aussi, étant une évasion de prison, c’est intéressant, 35 évasions de prison ayant des tunnels et creusant et grimpant, mais c’était une sorte d’évasion très orientée mécaniquement, que je n’avais jamais vue auparavant. “

Avec le film, Annan espère vraiment que le public comprendra que la tension de l’histoire était «une chose très durement gagnée» pour les personnages, car ils ont réussi à s’échapper et à continuer à se battre pour leur message, Radcliffe ayant deux espoirs pour ce que le public obtient du film.

“Avant tout, je pense que je suis intéressé à raconter l’histoire de personnes remarquables dans ce cas”, a déclaré Radcliffe. «Le fait que j’arrive à faire partie de cela, je pense que faire incroyablement mieux connaître l’histoire, en fin de compte, c’est l’objectif. Je pense que les gens verront, espérons-le, Tim comme le héros qu’il est pour toutes les qualités incroyables qu’il possède, qui ne sont pas seulement son incroyable génie et sa capacité à s’échapper de cette prison, mais à cause du genre de boussole morale que ces hommes avaient et ce qu’ils étaient prêts à faire pour leurs croyances et ce qu’ils étaient prêts à souffrir pour leurs croyances et pas seulement pour les personnes qui s’étaient échappées, mais pour les personnes qui étaient restées. Ces hommes ont abandonné des décennies de leur vie pour une cause en laquelle ils croyaient, et c’est évidemment une chose incroyablement puissante. »

Échapper à Pretoria sortira dans certains cinémas et vidéos à la demande le 6 mars!